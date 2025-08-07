Agencias

Fallece Maribel Permuy, madre de José Couso que protagonizó una "incansable lucha" para conseguir justicia para su hijo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Maribel Permuy, madre del cámara de televisión ferrolano José Couso asesinado por tropas estadounidenses en la guerra de Irak en 2003, ha fallecido.

De ello informa Esquerda Unida Ferrol en un comunicado este jueves, en el cual lamenta la muerte de esta mujer que protagonizó una "incansable lucha" en busca de "la verdad, la justicia y la reparación" para su hijo.

El partido político subraya que el asesinato de José Couso "sigue impune 22 años después por la complicidad de todos los gobiernos que no son capaces de reconocer lo que allí pasó y de culpar al verdadero responsable de esta tragedia".

Para Esquerda Unida, Maribel Permuy es "un gran ejemplo de lucha y de dignidad" y "nunca será olvidada". La formación ha enviado su "fortaleza y cariño&" a la familia y amistades de Permuy en estos duros momentos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP ve a Begoña Gómez más cerca del "banquillo" y respalda que el juez investigue si tenía correo de Moncloa

El PP ve a Begoña

ISACA publica un libro blanco para ayudar a las empresas a incorporar el modelado de amenazas en su proceso operativo

Infobae

AMP. El Gobierno tacha de "racista" la iniciativa "inconstitucional" de Jumilla y avisa de que estará vigilante

AMP. El Gobierno tacha de

Trump vuelve a apostar por ampliar los Acuerdos de Abraham tras "arrasar" el plan nuclear de Irán

Trump vuelve a apostar por

Comisión Islámica de España ve con "preocupación" la moción de Jumilla y pide que se garantice la libertad religiosa

Comisión Islámica de España ve