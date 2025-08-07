Agencias

España registra nuevo record de población, con 49,3 millones de habitantes, gracias a los nacidos en el extranjero

Por Newsroom Infobae

Guardar

España registra un nuevo record de población a 1 de julio de 2025, con un total de 49.315.949 habitantes y un incremento de 119.811 personas durante el segundo trimestre, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP). En términos anuales el crecimiento de población superó el medio millón de personas (508.475).

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 9.686.214 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.800 salidas), la española (9.700) y la marroquí (9.200).

Durante el segundo trimestre de 2025, la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. Y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunitat Valenciana (0,50%) e Illes Balears (0,42%).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alemania extiende los controles migratorios en la frontera y apuesta por acelerar las deportaciones

Alemania extiende los controles migratorios

Josh Brolin protagoniza 'Weapons': "Quiero ver películas que me impacten emocionalmente, que no sean solo contenido"

Josh Brolin protagoniza 'Weapons': "Quiero

El Tesoro coloca 4.989 millones en deuda y eleva la rentabilidad a 3 años, pero la rebaja a 10 y 20 años

El Tesoro coloca 4.989 millones

Un estudio ofrece esperanza para futuros tratamientos de la incontinencia urinaria

Infobae

LaLiga lanza un nuevo 'Opening' para sus partidos y la campaña 'Vuelve a ver lo nunca visto'

LaLiga lanza un nuevo 'Opening'