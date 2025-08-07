Emma Raducanu, "muy emocionada" de trabajar con Francis Roig: "Tiene experiencia"

La tenista británica Emma Raducanu, campeona del US Open en 2021, reconoce estar "muy emocionada" por trabajar con el español Francis Roig, exentrenador de Rafael Nadal, de quien dijo que "tiene experiencia" y que le ayudará a "mejorar la calidad" de sus golpes.

"Todo está yendo muy bien, es mi segundo día aquí con él, pero estuve unos días en Londres antes de venir. Tiene un montón de experiencia y estoy muy emocionada de seguir trabajando con él y de tenerlo a mi lado", afirmó la número 33 del mundo sobre la figura de Roig en declaraciones a 'Sky Sports' publicadas este jueves antes de empezar el WTA 1000 de Cincinnati (Estados Unidos).

La tenista de 22 años ha trabajado con el entrenador británico Mark Petchey de manera informal desde marzo y ahora ha añadido a su equipo Roig, que trabajó junto a Toni Nadal durante la mayor parte de la carrera del ganador de 22 títulos de 'Grand Slam'.

Raducanu sigue con su preparación para el US Open, torneo que ganó en 2021. Recientemente, la británica cayó eliminada en la tercera ronda de Wimbledon ante la bielorrusa Aryna Sabalenka y llegó a semifinales en el torneo de Washington, donde fue derrotada por la rusa Anna Kalinskaya.

De cara al US Open, último 'Grand Slam' de la temporada, Raducanu reveló que está trabajando con Roig en ciertas áreas para mejorar. "Estoy trabajando para mejorar la calidad de mis golpes. Creo que contra las mejores es lo que hace falta, así que espero que con el tiempo, ya que soy bastante paciente, mejore", concluyó.