El fondo estadounidense Wellington aflora una participación del 1% en Técnicas Reunidas

Wellington Management Group, fondo de inversión con sede en Boston (Estados Unidos), ha aflorado una participación del 1% en el capital de Técnicas Reunidas, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El fondo ha notificado esta semana que controla 807.005 acciones de la compañía de ingeniería española de forma directa, lo que equivale a precios actuales de mercado (Técnicas Reunidas cotiza ahora en 20,94 euros por acción) a 17 millones de euros.

La española capitaliza actualmente 1.700 millones de euros en bolsa, después de revalorizarse este año un 66% y casi duplicando los 10,7 euros en los que se encontraba en agosto del año pasado.

Tras sufrir los efectos de la pandemia, con la rotura de las cadenas de suministro, así como los de la guerra en Ucrania, con la inflación de costes energéticos, la compañía ya ha recuperado casi al completo los niveles en los que cotizaba antes de marzo de 2020.

Hace solo dos semanas consiguió un nuevo contrato para diseñar una planta 'verde' en Arabia Saudí, antes de comunicar unos resultados semestrales que impulsaban un 40% su beneficio en los seis primeros meses del año hasta los 59 millones de euros.

La familia fundadora de Técnicas Reunidas, Fernández-Urrutia, controla el 32% de la compañía, lejos del segundo mayor accionista, la gestora Cobas, de Francisco García Paramés, con el 4,9% del capital.