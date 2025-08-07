El FC Barcelona abre expediente y retira "temporalmente" la capitanía a Marc-André ter Stegen

El FC Barcelona confirmó este jueves que ha abierto un expediente disciplinario al portero alemán Marc-André ter Stegen, al que además le ha retirado "temporalmente" la capitanía, después de la polémica que está surgiendo por la situación médica del guardameta.

Ter Stegen pasó de nuevo por el quirófano a finales de julio para operarse de la espalda y a partir de ahí ha salido un conflicto con el club por el periodo de baja que debe afrontar y que parece ser clave para facilitar la inscripción de Joan García, portero fichado para esta temporada y que se perfilaría el titular.

El Barça cree que la baja sería de cuatro meses, lo que le permitiría usar el 50 por ciento de su ficha para realizar la inscripción de su nuevo guardameta, y el internacional considera que serán tres, lo que no le serviría al club en ese caso. Por ello, según las informaciones, se ha negado a firmar el informe médico, lo que ha provocado la apertura de un expediente disciplinario.

"El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol", informó este jueves el campeón de LaLiga EA Sports, que apuntó que "durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo".