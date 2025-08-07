El FBI se sumará a la búsqueda de los congresistas demócratas que abandonaron Texas

El FBI colaborará con las fuerzas de seguridad de Texas en la búsqueda de los congresistas demócratas que abandonaron el estado para impedir la aprobación de una modificación del mapa electoral que permitiría al Partido Republicano ganar más escaños en las elecciones de 2026.

El senador John Cornyn, que el martes solicitó por carta a la directora del FBI, Kash Patel, la intervención de dicha agencia, ha confirmado este jueves en un comunicado que ya ha recibido una respuesta afirmativa, señalando que los congresistas "huidos" pueden estar cometiendo graves delitos.

"No podemos permitir que estos legisladores corruptos eludan sus responsabilidades constitucionales", ha afirmado Cornyn, que ha agradecido la "rápida" respuesta tanto de Patel como del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, solicitó el lunes el arresto de los congresistas desaparecidos. Según las leyes del estado, un congresista no puede ausentarse salvo causa justificada de acudir a una votación como la que, en principio, iba a ocurrir el lunes, pero en cualquier caso se trata de una delito civil que no conlleva pena de cárcel.