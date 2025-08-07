Agencias

El Ejército de Israel intercepta un proyectil lanzado desde el norte de la Franja de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves que ha interceptado un proyectil lanzado desde el norte de la Franja de Gaza, sin que haya informado de víctimas o daños, en medio de la ofensiva lanzada contra el enclave tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos.

"Tras la activación de las alertas en la zona de Nir Am, (las defensas aéreas) han interceptado un lanzamiento que ha cruzado desde el norte de la Franja de Gaza", reza un breve comunicado publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Por el momento, ningún grupo ha reclamado su autoría.

La ofensiva de Israel, lanzada tras los ataques ejecutados por Hamás y otras facciones palestinas el 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha causado hasta la fecha más de 61.200 muertos y más de 152.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, si bien se teme que la cifra sea superior.

EuropaPress

