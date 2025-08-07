El bandoneón de Claudio Constantini hará sonar este viernes piezas de Bach en Castiello de Jaca (Huesca)

El músico peruano Claudio Constantini hará sonar su bandoneón --instrumento de la familia de los acordeones-- para interpretar piezas de Johann Sebastian Bach este viernes, 8 de agosto, a las 22.30 horas, en la iglesia de la localidad oscense de Castiello de Jaca.

Se trata de una nueva cita dentro de la trigésimo cuarta edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago, que está recorriendo del 31 de julio al 24 de agosto diferentes municipios de la provincia de Huesca.

En concreto, este verano se han programado espectáculos en Berdún, Bolea, Canfranc, Castiello de Jaca, Hecho, Huesca, Jaca, Monzón, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Siresa, Tamarite y Villanúa.

CLAUDIO CONSTANTINI

Nacido y criado en Lima (Perú) dentro de una familia de músicas, Claudio Constantini tiene una carrera polifacética como intérprete de dos instrumentos, el piano y el bandoneón, y como compositor.

Su estilo se define por sus sólidas raíces clásicas unidas a la pasión por los géneros musicales populares, entre los que la música latinoamericana y la improvisación juegan un papel clave.

Ha actuado a nivel mundial en escenarios como el Concerthebouw de Amsterdam, la Filarmónica de Berlín, la Zonzerthaus de Viena, la Ópera de Los Ángeles o el Palacio de la Música Catalana de Barcelona, entre otros.

Su álbum 'América', con música de piano de Goerge Gershwin y Astor Piazzolla, fue nominado a un Grammy Latino en 2019 en la categoría de 'Mejor álbum clásico'.

Inició sus estudios de piano con su padre y luego obtuvo su licenciatura en Finlandia, su maestría en Holanda y su 'diplome de concert' en París. Fue alumno y eventualmente asistente del maestro Aquiles Delle Vigne, además de discípulo de los legendarios pianistas Claudio Arrau y Gyorgy Cziffra.