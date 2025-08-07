EEUU y Corea del Sur realizarán maniobras militares a finales de agosto

El Ejército de Corea del Sur ha informado este jueves de que Seúl y Washington realizarán maniobras militares conjuntas a partir del 18 de agosto, si bien parte de estas operaciones anuales se pospondrán hasta septiembre en medio de los intentos del país asiático por enmendar las relaciones con Pyongyang.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha señalado en un comunicado que estas actividades --que finalizarán el 28 de agosto-- permitirán "fortalecer la gestión de crisis a nivel nacional, la respuesta de seguridad civil y las capacidades de defensa cibernética".

El portavoz del Estado Mayor Conjunto, Lee Sung Jun, ha explicado en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias Yonhap que en los ejercicios anuales con Washington participarán 18.000 efectivos surcoreanos, si bien algunas de las maniobras se pospondrán debido a distintos factores, entre ellos la reciente ola de calor.

Las tensiones entre las partes han escalado en los últimos meses debido a las recientes maniobras conjuntas llevadas a cabo por Washington, Tokio y Seúl. Pyongyang denunció a mediados de julio el uso de bombarderos estratégicos B-52H durante esto ejercicios.

Esta semana las autoridades surcoreanas han empezado a desmantelar los altavoces situados en la zona cercana a la frontera para transmitir propaganda con la esperanza de que este tipo de gestos contribuyan a la reanudación del diálogo con Pyongyang.

No obstante, Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, aseguró que ninguna de las medidas de Seúl para intentar acercar posturas "es digna de elogio". "No hay motivo para reunirnos ni asunto que discutir con la República de Corea", resaltó.

Ambos países siguen técnicamente en guerra debido a que la Guerra de Corea (1950-1953) no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio, sin que las partes hayan logrado concretar hasta el momento un pacto para poner fin oficialmente a las hostilidades.