Detenidos en Alemania tres presuntos miembros de un grupo de extrema derecha acusados de traición

Las fuerzas de seguridad han detenido este jueves a tres presuntos miembros del grupo de extrema derecha 'Ciudadanos del Reich' acusados de traición por planear una serie de ataques para "hacer caer al Gobierno alemán y el orden constitucional", según ha informado la Fiscalía de Múnich.

Todos ellos han sido detenidos en el marco de una gran operación policial en la que han participado unos 300 agentes y que ha tenido lugar en los estados federados de Baviera, Sajonia y Turingia.

La Policía de Baviera ha indicado que también se han llevado a cabo una serie de registros en dependencias situadas en estos cuatro estados y ha explicado que los sospechosos, que pertenecen a una organización que es considerada terrorista por las autoridades, habían participado en una serie de "labores de entrenamiento" con armas en un campo de tiro cercano a la ciudad de Bayreuth.

El grupo rechaza fundamentalmente al Estado, a sus representantes electos y a todo el sistema legal, según la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, la agencia alemana de Inteligencia interior, que ha puesto al movimiento bajo observación.

Algunos defensores del movimiento "incluso se definen como personas completamente ajenas al sistema legal y por lo tanto existe la preocupación de que puedan estar cometiendo violaciones del sistema legal", advierte la agencia en su sitio web.

