Bonmatí, Putellas y Caldentey lideran la lista de seis españolas candidatas al Balón de Oro

Las futbolistas del FC Barcelona Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro y Claudia Pina, la del Arsenal FC Mariona Caldentey y la del Gotham FC Esther González son las seis jugadoras españolas entre las 30 nominadas al Balón de Oro que se entregará el próximo 22 de septiembre.

El trofeo a la mejor futbolista del mundo ha sido dominado por España en las cuatro últimas ediciones, repartidas con Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022, y Aitana Bonmatí, que lo levantó en los años 2023 y 2024.

Ambas partirán entre las principales favoritas a conquistarlo por tercera ocasión después de un año óptimo donde lograron el triplete nacional con el FC Barcelona, con el que jugaron también la final de la Liga de Campeones, perdida ante el Arsenal FC inglés, y además brillaron con la selección española, con el subcampeonato en la pasada Eurocopa de Suiza y el pase a la fase final de la Liga de Naciones.

En este sentido, la de Sant Pere de Ribes podría partir con algo de ventaja ya que volvió a ser elegida la 'MVP' de la temporada 24-25 de la máxima competición continental y también fue designada la mejor del torneo continental, aunque la de Mollet del Vallés ha vuelto a ofrecer un gran nivel durante el año.

Junto a ellas, la otra gran candidata del fútbol español para mantener su actual reinado en el Balón de Oro es la centrocampista Mariona Caldentey. La balear fue clave en la conquista por parte del Arsenal FC, su nuevo equipo tras poner fin a su etapa en el Barça, de la Champions, con siete goles anotados, aunque bajó algo su nivel en la pasada EURO, donde marcó dos tantos, uno de ellos en la final ante Inglaterra.

Además de este trío, entre las 30 nominadas entraron otras dos futbolistas españolas del FC Barcelona como las centrocampistas Patri Guijarro, que sobresalió en la Eurocopa, y Claudia Pina, máxima goleadora de la Liga de Campeones con diez tantos, y la delantera andaluza Esther González, máxima goleadora de la EURO y campeona de la Champions Femenina de la CONCACAF con el Gotham FC estadounidense.

Las grandes rivales de las futbolistas españolas serán presumiblemente las inglesas, sobre todo la defensa Leah Williamson y las delanteras Alessia Russo y Chloe Kelly, todas del Arsenal FC y que lograron el doblete Champions-Eurocopa.

El resto de candidatas son Caroline Graham Hansen y Ewa Pajor (FC Barcelona), Lucy Bronze, Sandy Baltimore, Johanna Rytting Kaneryd y Hannah Hampton (Chelsea), Marta y Barbra Banda (Orlando Pride), Pernille Harder y Klara Bühl (Bayern Munich), Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit), Frida Maanum, Steph Catley y Emily Fox (Arsenal), Temwa Chawinga (Kansas City), Melchie Dumornay y Lindsey Heaps (Olympique Lyon), Cristiana Girelli (Juventus), Amanda Gutierres (Palmeiras), Clara Mateo (Paris FC) y Caroline Weir (Real Madrid).

CATA COLL Y EL BARÇA, NOMINADOS, FUERA TOMÉ Y ROMEU

Además, en cuanto al premio al 'Mejor Entrenador de Fútbol Femenino', no habrá representantes españoles ya que no fueron nominados ni Pere Romeu, técnico del FC Barcelona que ganó el triplete nacional y jugó la final de la Champions Femenina por tercera temporada consecutiva, ni la seleccionadora nacional Montse Tomé, que dirigió a España a la final de la Eurocopa y a la clasificación para la fase final de la Liga de Naciones.

En teoría, las favoritas a este galardón, conquistado el año pasado por la británica Emma Hayes, serán las neerlandesas Renée Slegers, entrenadora del Arsenal FC inglés que ganó la Liga de Campeones, y Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, campeona de Europa en Suiza este verano. La francesa Sonia Bompastor (Chelsea), el portugués Arthur Elias, seleccionador de Brasil, ganadora de la Copa América, y el nigeriano Justine Madugu, seleccionador nacional de Nigeria.

Para el nuevo Trofeo Yashin, que reconoce a la mejor guardameta de la pasada campaña, sí habrá representación española con Cata Coll, del FC Barcelona. La balear, destacada también en el pasada Eurocopa de Suiza con la selección, tendrá como rivales a la inglesa Hannah Hampton, del Chelsea y campeona de Europa con Inglaterra, la neerlandesa Daphne van Domselaar, del Arsenal FC, ganador de la Liga de Campeones, la alemana Ann-Katrin Berger (Gotham FC) y la Chiamaka Nnadozie, del Paris FC y fichada este verano por el Brighton.

Cata Coll fue una nominada más de un FC Barcelona Femení, que también entró en la terna de aspirantes al premio al 'Mejor Equipo Femenino' de la temporada, trofeo que ha ganado en las dos anteriores ediciones y para el que tendrá potentes rivales como los ingleses Arsenal FC y Chelsea FC, el Olympique de Lyon francés y el Orlando Pride estadounidense.