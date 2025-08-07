Agencias

Barclays aflora un 3,351% en el capital de Enagás y se erige en su quinto mayor accionista

Barclays ha aflorado una participación del 3,351% en el capital social de Enagás, erigiéndose en el quinto mayor accionista de la compañía.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco cuenta con casi 8,77 millones de acciones del grupo, a través de derechos de votos por acciones y diversos instrumentos financieros, representativos de esa participación.

En concreto, posee un 0,417% del capital en derechos de votos atribuidos a títulos y el 2,934% restante en diferentes instrumentos financieros.

A los actuales precios de mercado, esa participación del 3,351% en Enagás tiene un valor de más de 115 millones de euros. Los títulos de la empresa cotizaban este jueves a las 14.44 horas a un precio de 13,165 euros por acción, con una caída del 0,83%.

Así, la entidad financiera británica se erige en el quinto máximo accionista de Enagás, tan sólo por detrás de BlackRock (5,979%), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el fundador de Inditex, Amancio Ortega, con un 5% cada uno, y Bank of America (3,614%).

