Amenaza de colapso para el icónico glaciar Perito Moreno

El icónico glaciar Perito Moreno en Argentina, a menudo descrito como uno de los glaciares más estables de la Patagonia, está retrocediendo mucho más rápido de lo que se creía.

Según un artículo publicado en Communications Earth & Environment este 7 de agosto, en los últimos años, el glaciar ha retrocedido hasta 800 metros en algunas zonas, y podría colapsar y retroceder varios kilómetros en un futuro próximo.

El glaciar Perito Moreno es un glaciar de 30 kilómetros de longitud en la Patagonia argentina, alimentado por el Campo de Hielo Patagónico Sur en los Andes y que desemboca en el Lago Argentino.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981, es uno de los glaciares más famosos del mundo y un importante destino turístico argentino gracias a su tamaño y accesibilidad. A diferencia de la mayoría de los glaciares alimentados por los Campos de Hielo Patagónicos, el Perito Moreno se mantuvo relativamente estable entre 2000 y 2019, retrocediendo menos de 100 metros durante ese período.

Sin embargo, se ha observado un aumento sustancial en la tasa de retroceso desde 2019, aunque los científicos desconocen el motivo. Moritz Koch, del Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, y sus colegas utilizaron un radar para estudiar el espesor del hielo del glaciar durante dos vuelos en helicóptero en marzo de 2022. Posteriormente, cartografiaron el lecho del lago más allá del extremo del glaciar y combinaron estos estudios con datos satelitales para investigar los cambios en la altura y la velocidad superficiales del glaciar entre 2000 y 2024.

Los autores descubrieron que, en los últimos años, la tasa de adelgazamiento del glaciar en el extremo se ha multiplicado por más de dieciséis, pasando de 0,34 metros por año entre 2000 y 2019 a un promedio de 5,5 metros por año entre 2019 y 2024. Además, en algunas zonas, el glaciar había retrocedido más de 800 metros desde 2019.

Los estudios también revelaron la presencia de una gran cresta bajo el extremo del glaciar -sobre el que actualmente se asienta- que podría haber sido la responsable de su Estabilidad previa a 2019. Los autores advierten que, si persiste el ritmo actual de adelgazamiento del glaciar, este se desprenderá de la dorsal y retrocederá rápidamente varios kilómetros, ya que el aumento de la profundidad del agua bajo el glaciar aguas arriba de la dorsal provocará un mayor desprendimiento de icebergs. Sin embargo, aún no está claro cuándo podría ocurrir esto.