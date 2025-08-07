Agencias

Alfa Inmobiliaria firma un master franquicia y expande su marca en Bolivia

La cadena Alfa Inmobiliaria ha firmado un master franquicia para expandir su marca hasta Bolivia como parte de su plan de internacionalización en mercados hispanoamericanos, según informó la compañía en un comunicado.

La compañía aterriza en este mercado de la mano del empresario Christian Burgoa con una previsión de abrir dos nuevas oficinas en este país al cierre del ejercicio actual y sumar al menos 15 de cara al 2016.

Si bien Alfa Inmobiliaria ya había considerado Bolivia en años anteriores, factores externos obligaron a posponer su entrada. Ahora, según ha explicado la firma, su sede central de la master franquicia se ubicará Cochabamba.

A partir de la figura de la master franquicia, la cadena permitirá a empresarios locales gestionar la marca con autonomía operativo, pero dentro de un ecosistema de soporte internacional.

"La entrada en Bolivia no es casual. El país ofrece un entorno propicio para el desarrollo inmobiliario gracias a su evolución económica, su estabilidad relativa y un creciente interés por incorporar soluciones profesionales en la compraventa y alquiler de propiedades" ha afirmado el director general de la compañía, Antonio Pérez de la Torre.

