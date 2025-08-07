Al menos seis muertos al estrellarse un avión medicalizado a las afueras de la capital de Kenia

Al menos seis personas han muerto y otras dos han resultado heridas después de que un avión medicalizado que se dirigía a Somalia se estrellara este jueves en una zona residencial a las afueras de la capital de Kenia, Nairobi, según las autoridades locales.

El comisionado del condado de Kiambu, Henry Wafula, ha confirmado en declaraciones a la prensa desde el lugar de los hechos que entre las víctimas hay dos doctores, dos enfermeros y dos personas que se encontraban en el edificio en el que ha impactado el avión medicalizado.

Por su parte, AMREF Flying Doctors, la organización encargada del servicio aéreo de ambulancias en Nairobi, ha confirmado que una de sus aeronaves, Cessna Cittion XLS, ha estado involucrada en un accidente mortal en la zona de Mwihoko.

"En este momento, estamos cooperando plenamente con las autoridades aéreas competentes y los equipos de emergencia para establecer los hechos alrededor de dicha situación. (...) Ofrecemos toda la ayuda necesaria a las autoridades mientras continúa la investigación", reza un comunicado.

Asimismo, ha indicado que proporcionará más información "tan pronto como se confirme". Por ello, ha pedido "paciencia" al público mientras que manejan "esta situación en curso con cuidado y precisión".

"Nuestro objetivo inmediato está en la seguridad y el bienestar de aquellos a bordo y en dar el pleno apoyo a sus familias y compañeros", ha agregado.