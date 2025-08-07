Agencias

Al menos dos muertos por una explosión cerca de un vehículo policial en el oeste de Pakistán

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos dos personas han muerto y otras 18 han resultado heridas este jueves por la explosión de un artefacto activado por control remoto contra un vehículo policial en la localidad de Wana, ubicada en la provincia de Jaiber Pastunjuá, en el oeste de Pakistán.

La Policía ha confirmado que entre los heridos hay dos agentes y que se ha declarado el estado de emergencia en el hospital de Wana por el alto número de personas que se espera que lleguen para recibir tratamiento, según ha informado la cadena paquistaní Geo TV.

Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona tras la explosión y han iniciado una operación de búsqueda para localizar a los responsables del ataque. Además, han iniciado una investigación para determinar el tipo de explosivo utilizado. Por el momento, ningún grupo ha reclamado la autoría.

Pakistán ha registrado durante los últimos meses un repunte de los ataques, principalmente por parte de Tehrik-i-Talibán Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes-- y grupos separatistas baluches como el Ejército de Liberación Baluche (BLA) --de corte etnonacionalista--, que reclaman una mayor autonomía o la independencia de la provincia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP ve a Begoña Gómez más cerca del "banquillo" y respalda que el juez investigue si tenía correo de Moncloa

El PP ve a Begoña

ISACA publica un libro blanco para ayudar a las empresas a incorporar el modelado de amenazas en su proceso operativo

Infobae

AMP. El Gobierno tacha de "racista" la iniciativa "inconstitucional" de Jumilla y avisa de que estará vigilante

AMP. El Gobierno tacha de

Trump vuelve a apostar por ampliar los Acuerdos de Abraham tras "arrasar" el plan nuclear de Irán

Trump vuelve a apostar por

Comisión Islámica de España ve con "preocupación" la moción de Jumilla y pide que se garantice la libertad religiosa

Comisión Islámica de España ve