Raquel Moragues rompe su silencio: "Rosa Benito y Amador Mohedano son unos sinvergüenzas, el uno tal para cual"

Raquel Moragues ha reaparecido tras más de una década de silencio y lo ha hecho con unas declaraciones demoledoras, dejando clara su indignación hacia quienes, según ella, han construido su éxito mediático a su costa. Sin ambages, la alicantina ha criticado a la colaboradora televisiva por haber "hecho caja" en programas de prime time explotando su historia, calificándola directamente de "sinvergüenza". Moragues sostiene que, lejos de ser víctima, la exmujer del conocido representante del mundo del espectáculo "reconoció públicamente que necesitaba el dinero y no dudó en beneficiarse del escándalo".

A su vez, la empresaria arremetió contra el propio artista andaluz, dejando claro que, aunque la ex pareja haya simulado distancia, "ambos son igual de temibles y calculadores". Para Moragues, el matrimonio separado es "el uno tal para cual", responsables de muchas de las dificultades y sufrimientos que padeció durante y tras su relación sentimental.

Sobre el delicado estado de salud del veterano de la prensa del corazón, Raquel se mostró contundente: "Que una persona atraviese una dolencia crónica no le exime de su pasado; el carácter no cambia por la enfermedad. Si fue cruel, lo sigue siendo. Lo único que puedo desearle es mejoría, pero nada más". Con esta declaración, la empresaria quiso recalcar que la compasión no borra la responsabilidad.

Moragues también deja claro que jamás manipuló pruebas ni participó en montajes con fotógrafos, como algunos quisieron insinuar en su momento. "Si hubiera pactado algo, lo habría admitido. No es delito ni pecado, pero no es cierto", enfatizó, lamentando que su figura haya quedado estigmatizada en el imaginario público como la "mala de la película".

En su regreso a la esfera mediática, la ex pareja del famoso representante pide que, si existen documentos que la señalen, se muestren con total transparencia para que España conozca la verdad. De esta forma, busca limpiar su nombre y dejar claro quiénes, a su juicio, fueron los artífices de uno de los escándalos más recordados del universo televisivo nacional.