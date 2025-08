Mónica Pont reconoce que la relación con su madre y su hermana no ha mejorado: "Siempre hay dos versiones"

Mónica Pont vuelve a estar en el foco mediático no solo por su trayectoria profesional, sino también por los altibajos en su vida personal y familiar. A lo largo de los años, la actriz ha hablado abiertamente de la complicada relación con parte de su familia, en especial con su madre y su hermana. En sus últimas declaraciones, la actriz ha decidido sincerarse de nuevo sobre este asunto, además de compartir cómo atraviesa actualmente una etapa de estabilidad y calma en su vida sentimental.

Mónica ha reconocido al equipo de Europa Press que la relación familiar continúa sin avances: "Bueno, pues sigue mal la verdad, no ha mejorado, pero son cosas que solamente una sabe, lo que ha pasado ahí y lo que está pasando y por más que ellas cuenten, siempre hay dos versiones. Yo creo que ya di mi versión en su momento, cuando tuve que darla, y ahí está, y no voy a hablar más de eso", asegura, mostrando su determinación de no reabrir viejas heridas ni entrar en polémicas.

Centrada en su presente, confiesa que disfruta de una vida sentimental tranquila y sin presiones externas. "Pues está muy tranquilo, muy tranquilo. Las últimas fotos me pillaron con mi hijo, así que ya ves tú. Muy guapo, por cierto, pero no, pero yo... ¿sabes qué pasa? Que cuando ya llegas a una edad, el tema de las relaciones te vuelves más piqui piqui, ¿no? Ya no te va cualquier cosa, sabes lo que no quieres y lo que quieres también, así que tranquila, tampoco necesito nada, estoy tan bien sola, pero tan bien", explica con una visión positiva y madura.

Finalmente, afirma que su prioridad ahora es cuidarse y centrar sus energías en sus proyectos personales. "Ahora estoy muy bien, muy tranquila. Ahora sí, ha pasado ya el maremoto y ahora ya empiezo a centrarme en mi trabajo y centrada en cuidarme a mí misma también", concluye.