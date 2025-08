Los gazatíes sólo disponen del 1,5 por ciento de sus tierras cultivables, según la ONU

La ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza ha reducido al mínimo las tierras cultivables de este enclave, hasta el punto de que sólo el 1,5 por ciento de estos terrenos son aprovechables y accesibles a día de hoy, según un nuevo balance de Naciones Unidas.

El estudio, elaborado por el Centro de Satélites de la ONU (UNOSAT) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estima que los gazatíes apenas pueden acceder a unas 1.300 hectáreas de sus tierras, equivalente al 8,6 por ciento del total, y de ellas sólo 232 hectáreas no han sufrido daños.

De los terrenos restantes, un 86,1 por ciento está destruido y otro 12,4 por ciento sería aprovechable, pero la población local no puede acceder, datos ambos que se agudizan en la zona norte y en partes del sur como Rafá.

El director general de la FAO, Qu Dongyu, ha alertado de la importancia de estos datos en un momento en el que Gaza está "al borde de la hambruna a gran escala". "La gente se muere no porque no haya comida, sino porque el acceso sigue bloqueado, los sistemas agrícolas locales han colapsado y las familias ya no pueden mantener ni sus sustentos más básicos".

Por ello, ha reclamado de manera "urgente" el acceso humanitario para recuperar un mínimo de producción agrícola, "la única manera de que siga muriendo gente". En este sentido, ha recordado que "el derecho a la alimentación es un derecho humano básico".