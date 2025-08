La UE pide pasos para la reducción del arsenal nuclear en el 80 aniversario del bombardeo atómico en Hiroshima

La Unión Europea ha reclamado este miércoles la reducción del arsenal nuclear y el apoyo a tratados de control de armamento, ante la tendencia "profundamente preocupante", cuando se cumplen 80 años del bombardeo atómico en Hiroshima.

"80 años después, la devastación de Hiroshima y Nagasaki sigue siendo un testimonio escalofriante del poder y las consecuencias de las armas nucleares. El mundo nunca debe olvidar y nunca debe repetir esas tragedias", ha indicado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en una declaración con motivo del aniversario del ataque atómico de Estados Unidos contra Japón en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial.

El bombardeo nuclear se saldó con unos 140.000 muertos y solo tres días después estuvo seguido de otro ataque idéntico contra Nagasaki, donde fallecieron otras 74.000 personas.

Kallas lamenta que la tendencia es "profundamente preocupante" ya que imperan la retórica nuclear irresponsable, la expansiones de los arsenales nucleares así como la aparicion de nuevos actores que buscan capacidades nucleares. "Estos acontecimientos ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales, y socavan de manera flagrante la verdad fundamental que todos afirmamos: una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse", ha señalado.

Así las cosas ha defendido el Tratado de No Proliferación Nuclear como la "piedra angular" para perseguir el desarme nuclear, al tiempo que el Tratado que prohíbe los ensayos nucleares y del que se deriva una moratoria a este tipo de test.

"Hacemos un llamamiento a un diálogo estratégico renovado y a medidas concretas para lograr nuevas reducciones de los arsenales nucleares, ya que el último instrumento de control de armas nucleares que queda, el Nuevo Tratado START, expirará en febrero de 2026", ha urgido Kallas.

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha recalcado que la no proliferación y el desarme nuclear "no es opcional" sino una "responsabilidad colectiva", apuntando al trabajo de la UE para que se abra paso la diplomacia y la defensa del orden multilateral, dejando claro que "tragedias como estas no vuelvan a repetirse jamás".

"Tenemos el deber compartido de transmitir a las generaciones futuras el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki. Se lo debemos a las víctimas: garantizar que este legado sirva de base para la paz", ha resumido.