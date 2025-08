España empieza con dudas la gira hacia el Eurobasket

La selección española masculina de baloncesto perdió (74-76) ante Portugal este martes en el primer amistoso de preparación para el Eurobasket, dentro del Torneo Ciudad de Málaga en el Martín Carpena, de más a menos hasta un último cuarto muy malo.

Los de Sergio Scariolo arrancaron con dudas la gira hacia el torneo continental de este verano, donde debutan el día 28 de agosto en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol contra Georgia. El desgaste del trabajo físico y la falta de competición lastró a un equipo sin puntería en el segundo tiempo ni tampoco fuerzas.

Los cinco triples del primer cuarto fueron un espejismo. La vigente campeona de Europa arrancó con un inesperado acierto exterior, pero ya antes de terminar el parcial, mostró los problemas para defender la pintura. La buena renta que logró la anfitriona (26-10) la maquilló Portugal cargando el rebote.

Curiosamente, a Darío Brizuela no le entraron los triples y, en la reanudación del segundo cuarto, los lusos volvieron con un punto más de intensidad (32-14). El acierto lo puso entonces Vladyslav Voytso y los de Scariolo empezaron con un atasco sin remedio, a pesar de los buenos minutos de Willy y Juancho Hernangómez, los mejores junto a Jaime Pradilla y Xabi López-Arostegui.

La agresividad en aumento del rival provocó los errores de una España en busca de una combinación buena, con mucha rotación, muchos cambios también por dosificar esfuerzos. La victoria no era el objetivo, y las probaturas de Scariolo no sentaron bien tampoco tras el descanso, cuando confirmó Portugal sus intenciones.

Un triple de Alberto Díaz dio algo de respiro a los locales mientras el vecino ibérico no dejaba de acercarse. Travante Williams y Neemias Queta se hicieron dueños del uno contra uno y del juego en la pintura, y Rafael Lisboa anotó desde fuerza. La pizarra de Scariolo y un triple de Juancho mantuvieron a España por delante antes del último cuarto (62-59).

Sin embargo, la remontada lusa parecía inevitable mientras todo se atascaba en la cuatro veces campeona de Europa. La precipitación estuvo cerca de arruinar los planes de Portugal, pero España no reaccionó pese al intento de Alberto Díaz de resucitar la defensa. No entraban ya los triples desde hacía mucho y Portugal, que nunca en su historia había ganado a España (13-0), no la dejó escapar.

Brizuela falló y Santi Aldama alargó las opciones locales, pero los de Scariolo no frenaron el último ataque rival con falta. España se medirá ahora a República Checa en el pabellón malagueño, con trabajo por delante para la defensa del título en el adiós del técnico italiano. Después, la gira de preparación medirá a la 'Familia' con Francia y Alemania, ambas en doble partido.

El Carpena disfrutó antes de la actuación de la nueva España 'B', selección que muestra el futuro de los 'mayores'. El equipo dirigido por Jaume Ponsarnau, con jugadores que se proclamaron campeones del mundo Sub-19 en 2023, superó (80-75) a República Checa, equipo de Eurobasket, dentro del mismo Torneo malagueño.

Baba Miller (17 puntos y 9 rebotes) fue el mejor del partido, pero no faltaron a la contribución exterior Lucas Marí, Álvaro Cárdenas, Jordi Rodríguez o Lucas Langarita. España 'B', que superó (91-86) a Costa de Marfil el domingo, mostró de nuevo su potencial, aunque la Chequia del español Diego Ocampo, segundo test para Scariolo, está en su primera fase hacia el torneo continental.