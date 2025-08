Bárbara Rey, sobre su amistad con José Manuel Parada: "Han pasado cosas que no me han gustado"

Bárbara Rey ha sido siempre muy clara al hablar de sus relaciones personales, tanto familiares como de amistad. Durante las últimas semanas, su nombre ha vuelto al primer plano mediático tras la publicación de su libro, en el que repasa episodios relevantes de su vida y menciona a personas con las que ha compartido momentos importantes, como José Manuel Parada. Los rumores sobre un posible distanciamiento o "enfado" entre ambos han generado titulares y preguntas directas a la artista.

Al ser preguntada sobre este supuesto enfado con el periodista, la vedette ha sido tajante: "Bueno, a mí no me gusta estar mal con nadie. Parada fue muy buen amigo mío y luego han pasado cosas que no me han gustado. Imagino que él debe pensar lo mismo que yo". De este modo, la artista reconoce cierta decepción respecto a la evolución de la amistad, aunque no entra en detalles ni busca avivar la polémica.

Respecto a las declaraciones de Parada, que ha afirmado que Bárbara cuenta mentiras en su libro, ella lo desmiente categóricamente: "Yo no he dicho ninguna mentira. Además, lo trato muy bien a él en el libro. Lo que hago es que no cuento cosas". Además, admite que uno de los aspectos que más le dolió fue la actitud que él mantuvo respecto a su hijo: "Yo el detalle que él tuvo de ponerse de parte de mi hijo sin haber vivido nada, eso me dolió mucho. Pero bueno, lo dejó".

Por último, al hablar sobre su hija Sofía Cristo, no escatima en elogios: "Maravillosa, buena, con un corazón de oro, trabajadora, con una novia a la que quiero enormemente. Es maravillosa y estoy muy feliz de que haya encontrado a esta persona y que se lleven las dos tan bien. Es una chica extraordinaria", afirma orgullosa, dejando clara la estrecha relación y admiración por su hija.