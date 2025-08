Accem y CEAR aplauden el inicio de traslados de menores migrantes, piden responsabilidad y avisan:"El sistema es hostil"

Las Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem ven "favorablemente" y una medida "positiva" que el lunes comiencen los traslados de los menores migrantes solicitantes de asilo a la Península, según han asegurado las ONG en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Accem ve "favorablemente" que se inicien los traslados de menores migrantes y solicitantes de protección internacional acogidos en Canarias. Así, defiende esta solución "como forma para salvaguardar el interés superior del menor" y como "solidaridad interterritorial".

Igualmente, recuerda que los menores que migran solos se encuentran en una situación de "doble vulnerabilidad", puesto que, "por un lado, se han visto obligados a dejar atrás sus hogares, familiares y redes sociales a causa de conflictos o situaciones de inestabilidad social, económica y política y, además, lo hacen solos, con la desprotección que ello supone para un niño o niña".

También hace un llamamiento a la "responsabilidad" de todas las administraciones implicadas y apuesta por el diálogo entre las mismas. "Consideramos que es posible llevar a cabo la reubicación de estos menores por las diferentes comunidades autónomas garantizando su atención, acogida y acompañamiento. Apelamos, por tanto, al diálogo entre las administraciones implicadas para llegar a entendimientos en esta materia y poner en el centro lo más importante: la integridad y el bienestar de estos menores", indica.

Por su parte, el coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, indica que se trata de una medida "positiva", que genera "una dinámica de trabajo". Si bien, la ONG advierte del "gran reto" que suponen las "condiciones legales, logísticas y administrativas" para los traslados se puedan llevar a cabo "en las mejores condiciones posibles y siempre respetando el interés superior del menor y un tratamiento igualitario de los derechos de la infancia".

En todo caso, CEAR apuesta por la "aplicación efectiva de ese modelo vinculante de movilidad de niños y niñas y su distribución por todo territorio del Estado español", con el objetivo de "mejorar" la atención de los niños acogidos en el sistema de protección, desde una manera "racional" y "equilibrada".

"El sistema es hostil. El sistema se va rompiendo por las costuras, por las grandes costuras, y, por tanto, no podemos permitir, no sino cambiar el modelo desde un modelo que no funciona a un modelo que respete los derechos de los niños y las niñas por un lado y por otro genere un proceso de impacto social positivo con respecto a su proceso de inclusión y de integración social", concluye.