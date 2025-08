Zayra Gutiérrez desmiente haber pedido matrimonio a su pareja: "Me encantaría casarme, pero deberá pedirlo él"

05/08/2025 Zayra Gutiérrez desmiente haber pedido matrimonio a su pareja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, vuelve a estar en el foco mediático ante los rumores surgidos en los últimos días sobre una supuesta propuesta de matrimonio. En las redes sociales y algunos medios se había especulado con que la joven habría tomado la delantera pidiéndole matrimonio a su pareja, generando una ola de comentarios y expectación entre sus seguidores.

Sin embargo, Zayra ha querido aclarar públicamente que no es cierto que ella haya dado ese paso. "Pues bueno, es un terremoto que yo todavía... pues como veis, no tengo anillo, entonces yo no pido matrimonio a nadie. Solo he dicho que me quiero casar y lo mantengo, me quiero casar, pero me lo tendrá que pedir él. Digo yo, lo dejo claro, me lo tendrá que pedir él. Yo no se lo estoy pidiendo a nadie", afirmó contundente durante la cena solidaria de Infancia sin Fronteras y con su habitual sinceridad.

Respecto a cómo le gustaría que fuese esa pedida de mano, confiesa que ya se lo ha comentado a Miki Mejías en varias ocasiones: "Bueno, yo siempre se lo he dicho, que me encantaría que me lo pidiera en Sevilla o en París, porque son dos sitios que me encantan. Ahora está en su elección, que me haga caso o no". Sobre la reacción de su familia, la joven asegura que la noticia sorprendió precisamente porque no vino de ella: "Claro, porque se sorprendió porque no vino de mi boca, ¿sabes? Obviamente se sorprendió porque si me voy a casar, el primero que lo va a saber es mi padre, luego mi madre y mi entorno. Me han hablado hasta amigas diciéndome, ¿en serio? Y yo que no, de verdad. ¡Que no me caso!".

Así, Zayra Gutiérrez deja zanjados los rumores y deja en manos de su pareja el esperado momento de dar el siguiente paso.