Mónica García asegura que los decanos de Enfermería y Medicina avalan los cambios en el Comité del MIR

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este martes que los decanos de las facultades de Enfermería y Medicina avalan los cambios introducidos en el Comité de expertos del MIR (médico interno residente), que provocaron la dimisión de varios miembros hace unas semanas.

"Hemos ajustado ese comité de expertos, hemos cambiado y hemos de alguna manera mejorado el procedimiento en el desarrollo de las preguntas. Y pues bueno, como en muchas de estas cosas, los cambios no siempre le vienen bien a todo el mundo", ha detallado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

El Partido Popular criticó estos cambios, que afectan a las condiciones de trabajo, retribución y composición de los equipos que forman este órgano, por provocar una situación "caótica" y "sin precedentes". Por ello, exigió al Gobierno "rectificar" y "depurar responsabilidades" en Sanidad. Asimismo, el grupo ha presentado una batería de preguntas en el Congreso para pedir explicaciones al respecto.

Entre las detractoras de estas modificaciones se encuentra la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que acusó a Mónica García de "crear problemas donde no los hay". "No es que no existiera un problema, es que lo que había era un procedimiento que tenía francas mejoras y hemos hecho eso, mejorarlo, porque nosotros estamos en el Gobierno para mejorar, para fortalecer nuestro sistema sanitario y, cómo no, para fortalecer y mejorar nuestro sistema MIR", ha respondido García.

Con todo, la ministra ha insistido en que seguirán trabajando para mejorar todos los procedimientos relacionados con el sistema de formación sanitaria especializada (FSE). "Es uno de los sistemas que garantiza que tenemos el talento asegurado dentro de los profesionales sanitarios", ha resaltado.

LEY DE EUTANASIA

Por otra parte, preguntada sobre la forma de blindar el acceso a la eutanasia, después de los obstáculos que están encontrando algunas personas para recibir esta prestación, García ha explicado que desde su Ministerio están evaluando estos casos y ha defendido que la eutanasia "es un derecho".

"La eutanasia es una ley que surge de un derecho, que surge también de un consenso social en contra de una minoría muy pequeña de este país de la posibilidad de morir dignamente. Y es verdad que estamos viendo cómo, a través de los tribunales, se están dilatando decisiones, que son decisiones personales, que son decisiones de la gente que tiene que tener y que tiene sobre el derecho a decidir sobre su propia vida y su propia muerte", ha explicado.

"Vamos a seguir empujando para tener un país que sea lo más garantista, lo más libre en lo que a derechos se refiere, incluido el derecho a morir dignamente", ha subrayado la ministra, que ha expresado que el desarrollo de esta Ley es "en gran medida muy satisfactorio" porque ha permitido que muchas personas se acojan a este derecho.

Sobre la conocida como Ley ELA, dirigida a mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica, que carece de financiación nueve meses después de su aprobación en el Senado, García ha garantizado, como en otras ocasiones, que la normativa va a tener dotación.

Al hilo, ha hecho alusión a las ayudas directas por un total de 10 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó a finales de julio para aliviar las cargas derivadas de los cuidados complejos que requieren los pacientes en fases avanzadas de la enfermedad. "Este es el plan de choque mientras se desarrolla la Ley ELA, que lo que hace es desbloquear y agilizar la Ley de Dependencia, y lo que hay que desarrollar es esa Ley ELA", ha comentado.

"Porque en este país, a diferencia de en otros países, nadie entra en bancarrota por un problema médico, pero sí que se entra en bancarrota o se entra en dificultades financieras por un problema de cuidados y por un problema de dependencia. Y eso es lo que queremos solucionar con el desarrollo de la ley ELA y con el desarrollo, la mejora y, por supuesto, la presupuestación de la Ley de Dependencia", ha destacado.

SALUD BUCODENTAL, GAFAS Y LENTILLAS

El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión del curso político la distribución territorial de 68 millones de euros para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS) e incorporar de forma progresiva a las personas mayores de 65 años como beneficiarios.

"Creemos que la salud bucodental es un derecho, igual que la salud visual es un derecho y por eso estamos ampliando la cartera de servicios para que llegue a todos los ciudadanos posibles, empezando por los más vulnerables", ha indicado la ministra a este respecto.

Así, ha expresado también la intención de Sanidad de ampliar a más colectivos las ayudas "universales" de 100 euros que empezarán a otorgar en septiembre a los menores de 16 años que necesiten gafas o lentillas.

LEY ANTITABACO

Por último, cuestionada acerca de si la prohibición de fumar en las terrazas de los bares estará en vigor antes de que termine esta legislatura, García ha mostrado una confianza "plena". Así, ha resaltado la ambición de su Ministerio con esta ley y el consenso social de no fumadores y fumadores para ampliar los espacios libres de humo y evitar afectar a otras personas con el tabaco.

"Y esto es lo que vamos a llevar a la ley, que se tendrá que aprobar en el Congreso. Pero creo que aquí también hay un consenso social en que necesitamos avanzar. Fuimos un país pionero hace más de 10 años y estamos alineados con Europa en el tema de que tenemos que seguir avanzando en la lucha contra el tabaquismo, que es la que produce el 30 por ciento de los cánceres, y la que supone un porcentaje de enfermedades que creo que en el siglo XXI las podemos evitar", ha finalizado.