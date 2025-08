El Fortuna Düsseldorf alemán no fichará al israelí Shon Weissman tras las críticas de sus aficionados

El Fortuna Düsseldorf, equipo de la Segunda División alemana, anunció este martes que no fichará finalmente al delantero israelí Shon Weissman, actualmente en las filas del Granada CF, una decisión que llega tras el fuerte rechazo de sus aficionados a la llegada del futbolista.

"Hemos tratado intensamente con Shon Weissman, pero finalmente hemos decidido abstenernos de ficharlo", dijo el Fortuna Düsseldorf en un escueto tuit en su perfil oficial de la red social 'X', sin aclarar si esta decisión estaba relacionada con las protestas de los aficionados contra el jugador de 29 años, además de una petición en la plataforma 'change.org' para detener el traspaso, por la aparente posición del atacante a favor de Israel en sus ataques a Gaza en su conflicto con el grupo terrorista Hamás.

Los aficionados se refieren concretamente a que, tras el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023 y que dio inicio al ataque sobre Gaza, Weissman le dio 'Me gusta' a mensajes que pedían en redes la aniquilación de esta parte de Palestina, según el portal israelí 'Walla'.

El delantero reaccionó a esta negativa del Fortuna Düsseldorf en su perfil oficial de 'Instagram' donde recordó ser "hijo de una nación que aún llora los horrores del 7 de octubre". "Ese día negro, cuando familias enteras fueron asesinadas, secuestradas y brutalizadas, sigue siendo una herida abierta para mí como persona, como miembro de una familia israelí y como deportista que representa a mi país", subrayó.

"Es posible y necesario oponernos a que se dañe a personas inocentes de ambos bandos, pero no permitiré que me consideren como alguien que promovió el odio. Si a algunos les cuesta aceptarlo, deberían reconsiderar lo ocurrido el 7 de octubre. Si bien acepto todas las críticas, me duele que no se haya considerado el contexto completo", prosiguió el futbolista del Granada CF.

El atacante dejó claro que, "en un momento de angustia nacional y personal", mantiene su "compromiso con los valores de la humanidad, la deportividad y el respeto mutuo". "Al fin y al cabo, una persona siempre apoyará a su país, pase lo que pase. Nadie puede comprender realmente lo que hemos pasado. La lealtad es indiscutible. Especialmente cuando tu gente sigue enterrando a sus muertos", advirtió.

"Estoy profundamente agradecido por el apoyo que he recibido de quienes realmente me conocen, y seguiré portando con orgullo la bandera israelí donde quiera que juegue", sentenció Weissman, futbolista que también militó en el Real Valladolid.