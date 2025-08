Daniel Levy: "Cuando no esté, recibiré el reconocimiento de los aficionados del Tottenham"

25 May 2025, United Kingdom, Ipswich: Tottenham Hotspur chairman Daniel Levy pictured in the stands prior to the start of the English Premier League soccer match between Ipswich Town and West Ham United at Portman Road. Photo: John Walton/PA Wire/dpa

El presidente del Tottenham Hotspur, Daniel Levy, cree que cuando deje el cargo recibirá "el reconocimiento" de los aficionados del conjunto inglés, bastante críticos con su etapa por la escasez de trofeos pese a la conquista de la última Liga Europa, éxito que llegó tras una pobre temporada en la Premier League donde el equipo acabó decimoséptimo.

Pese a levantar el primer trofeo desde 2008 y el primero a nivel continental desde 1984, Ange Postecoglou fue destituido días después de la victoria contra el Manchester United en Bilbao y los seguidores de los Spurs continuaron apuntando al presidente por el aparente retroceso del club.

"Creo que es una de esas situaciones (en las que) cuando no esté aquí estoy seguro de que se me reconocerá el mérito", declaró Levy al podcast 'The Overlap' de Gary Neville. "Cuando vienes aquí y ves este maravilloso estadio, y el hecho de que otros clubes estén ahora tratando de copiar lo que estamos haciendo, eso debería ser una señal de que tal vez hicimos algo audaz, y algo correcto", añadió.

El Tottenham se mudó en 2019 a su nuevo estadio con capacidad para 60.000 espectadores, construido en el antiguo emplazamiento de White Hart Lane, y rápidamente adquirió la reputación de ser uno de los mejores recintos deportivos de Europa, albergando regularmente partidos de la NFL, así como eventos musicales a gran escala y de otro tipo.

Sin embargo, la frustración persiste por el fracaso del equipo a la hora de presentar un desafío creíble para la Premier League y la Liga de Campeones, aunque Levy admitió que no sabía cómo explicar la falta de éxito.

"No ha cambiado nada en cuanto a nuestra ambición. Haber ganado la Liga Europa, gracias a Ange, te da una idea, pero no es suficiente, nunca ha sido suficiente. Hemos estado en 16 ó 17 semifinales, siete finales, y no hemos ganado lo suficiente. Sabemos que tenemos que utilizar eso como trampolín para seguir ganando. Hemos ganado dos trofeos en los últimos 20 años, pero hemos estado muy cerca, muchas veces. Realmente no puedo responder por qué porque no soy yo quien elige al equipo, quien lo motiva", trató de zanjar.

Ahora, el equipo lo dirigirá el danés Thomas Frank, que ya no tendrá a sus órdenes al delantero surcoreano Son Heung-min, que ha anunciado que dejará el club este verano. Tras la pésima campaña liguera de la temporada pasada, Levy advirtió a los aficionados a no depositar excesivas expectativas en su nuevo técnico.

"Entiende el estilo de fútbol que queremos practicar y entiende que Roma no se construyó en un día. No le hemos dicho que tiene que ganar la liga este año, sólo queremos competir al máximo nivel y le apoyaremos en la medida de nuestras posibilidades", sentenció el mandatario, que no olvida que han sido de los cuatro clubes que "más han gastado desde que se inauguró el estadio" en fichajes, con "cerca de 700 millones netos en nuevos jugadores".