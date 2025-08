Belén Rodríguez critica a Terelu Campos por su actitud con la prensa: "Sus malas formas no las entiendo"

03/08/2025 Belén Rodríguez critica a Terelu Campos por su actitud con la prensa. La presencia de Terelu Campos en Málaga este verano ha vuelto a captar la atención de los medios, y su actitud frente a la prensa ha generado comentarios y opiniones encontradas. Belén Rodríguez ha salido al paso para hablar abiertamente sobre su comportamiento durante sus vacaciones, mostrándose comprensiva con su deseo de desconectar, pero crítica con sus formas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La presencia de Terelu Campos en Málaga este verano ha vuelto a captar la atención de los medios, y su actitud frente a la prensa ha generado comentarios y opiniones encontradas. Belén Rodríguez ha salido al paso para hablar abiertamente sobre su comportamiento durante sus vacaciones, mostrándose comprensiva con su deseo de desconectar, pero crítica con sus formas.

"Bueno, las malas formas de Terelu no las entiendo. Se puede comprender que si estás de vacaciones, pues en algún momento quieras que te dejen tranquila, te dejen pasear con tu nieto, pero es que se puede decir lo mismo de otra manera. Yo eso no lo comparto, o sea, con buenas tardes y ya está", explicaba Belén, quien reconoce lo complicado que puede resultar para un rostro tan conocido soportar la constante atención mediática: "Estar de vacaciones y estar todo el día con la prensa es un coñazo. Las cosas", añadía sincera.

Más allá de esta polémica puntual, la colaboradora también se ha pronunciado acerca del regreso de Terelula hija de María Teresa Campos como presentadora, destacando su notable aspecto y su naturalidad ante las cámaras: "La he visto guapísima, delgadísima, como muy natural y en su puesto de presentadora. Que yo la verdad es que me alegro mucho, me ha dado hasta cierta morriña, porque me ha recordado a '¡Qué tiempo tan feliz!' de Teresa, porque a mí cada vez me recuerda más Terelu a Teresa", confesó nostálgica.

En cuanto a la reciente portada protagonizada por la presentadora, Belén no dudó en bromear sobre lo favorecida que aparece: "Pues la portada se lo he dicho a ella. Dije, ¿quién es esta chica tan mona? Porque no la reconocía. La he visto muy diferente, pero muy natural y sin complejos, ya".