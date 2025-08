Amor Romeira muestra el lado más humano de Isabel Pantoja y sale en su defensa: "Me quedo con la Isabel cercana y real"

03/08/2025 Amor Romeira muestra el lado más humano de Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

En plena semana de celebración para Isabel Pantoja, el entorno de la artista se ha volcado en subrayar su faceta más personal ante la avalancha de especulaciones mediáticas y los continuos titulares sobre su situación familiar. Amor Romeira, amiga y reconocida admiradora de la Pantoja, ha querido salir en su defensa mostrando su cercanía y poniendo el foco en la cara más desconocida de la cantante.

Con su habitual sinceridad, la influencer ha asegurado sentirse muy emocionada por los numerosos mensajes recibidos con motivo del cumpleaños de la tonadillera, destacando especialmente la calidez y la humanidad que la artista demuestra en la intimidad: "Sí, el tono muy de Pantoja, con sus pausas, ¿no?, de mi querida Mensi. Aparte tengo muchísimos más (audios), que no voy a negar que siempre me los pongo para escucharlos. Lo hago mucho, la oigo y luego oigo la reacción de mi madre, porque era muy graciosa, muy yo, y estoy muy contenta", confesaba Amor entre sonrisas. Para la exconcursante de 'Gran Hermano', lo importante es que el público descubra también a esa Isabel "mucho más cercana y real", lejos de la frialdad del personaje público.

"Realmente es una señora normal, que cuando se involucra desde el cariño hace estos audios tan bonitos", explica Romeira, quien también se muestra agradecida por el apoyo recibido por parte de los seguidores de la cantante. "Me encantaría que la gente se quedara con eso", añade.

Respecto a la posibilidad de que Isabel Pantoja celebre su cumpleaños, ha dejado claro que, tras la pérdida de doña Ana - madre de la artista -, estas fechas no son lo mismo para la cantante. "Sé que no está celebrando su cumpleaños, pero no por nada, sino porque a raíz de la pérdida de su madre nunca ha sido igual. No creo que tenga que ver con conflictos familiares ni nada", señala, aunque muestra su deseo de que la artista "ojalá lo celebre, esté contenta y esté feliz".

Sobre si los hijos de la Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja, han felicitado a su madre en esta fecha tan señalada, Amor reconoce que no tiene información al respecto, pero entiende la importancia emocional que tiene el 2 de agosto para la familia: "No lo sé, pero entiendo que si para mí es importante el 13 de agosto, para cualquier hijo el 2 de agosto, sabiendo que el cumpleaños de su madre será importante, les felicite o no, será una fecha importante".

Con estas palabras, Amor Romeira ha querido romper una lanza a favor de Isabel Pantoja, recordando que, más allá de las polémicas, hay una persona sensible y cariñosa que también merece ser reconocida por su lado más humano.