El opositor Yair Lapid dice que Israel "no puede librar una guerra si la población no la respalda"

El destacado opositor israelí Yair Lapid ha vuelto a criticar este domingo la ofensiva lanzada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu contra la Franja de Gaza, donde han muerto más de 60.400 palestinos, alegando que Israel "no puede librar una guerra si la mayoría de la población no la respalda".

"Siempre ha habido un requisito previo para las guerras de Israel: una mayoría. El Estado israelí no puede librar una guerra si la mayoría de la población no la respalda, no creer en sus objetivos y no confía en sus líderes. Ninguna de estas condiciones se cumple ahora. Es hora de poner fin a la guerra y traer de vuelta a los rehenes", ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

Asimismo, ha considerado que actualmente Israel tiene "un gobierno desquiciado, moralmente defectuoso y completamente opaco", puesto que considera que "la agenda del gobierno no ha cambiado", y prioriza "la seguridad de primer ministro y su familia", en vez de "los rehenes y sus familias".