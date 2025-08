El Atleti arranca verde y derrotado contra el Oporto

03/08/2025 Oporto - Atlético de Madrid DEPORTES ATLÉTICO DE MADRID

El Atlético de Madrid perdió (1-0) con el Oporto este domingo en su primer amistoso de pretemporada celebrado en el Estadio do Dragao, un arranque flojo, sin posesión de balón ni apenas ocasiones, donde debutaron los seis fichajes rojiblancos.

Diego Pablo Simeone parece que se enfrenta a otro trabajo de encaje de piezas, como el pasado verano, tras acometer muchos movimientos. Las nuevas piezas, Álex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri y Marc Pubill, tuvieron minutos, con 11 cambios al descanso, pero el Oporto fue mejor.

El cuadro portugués, con Francesco Farioli recién llegado a su banquillo, se marchó al descanso por delante tras una buena jugada que culminó Victor Froholdt, el mejor del partido, en el 1-0 que reinó al final. El Oporto perdonó algún gol más o se topó con Jan Oblak, en buenas acciones de Gabri Veiga, Borja Sainz y Samu.

El Atleti, con Baena y Ruggeri en el once, no tuvo profundidad, aunque el ex del Villarreal trató de hacer de faro. El cuadro luso, con el empuje de un estadio lleno hasta la bandera, apretó y mucho y no fue hasta casi el 45 cuando asomó el equipo español arriba. Julián Álvarez probó suerte desde muy lejos y encontró el larguero. Del posible 0-1, casi la siguiente jugada fue el 1-0.

El propio Froholdt siguió rompiendo líneas en la reanudación, mientras el Atleti se acoplaba a sus once cambios. Almada lo intentó y Cardoso demostró autoridad en el centro del campo, donde no estuvo Pablo Barrios por una pequeña lesión muscular, pero en defensa, la dupla Pubill-Hancko no se entendió del todo. Farioli metió cambios y Samu, Alan Varela y Rodrigo Mora tuvieron el 2-0.

A los del 'Cholo', con menos teóricos titulares, les costó jugar en campo rival, ni una ocasión en el segundo tiempo, con falta de chispa y ritmo en sus pases, ante un rival que se defendió bien cuando tuvo que hacerlo. El Atlético sabe que lleva su tiempo arrancar, ya lo sufrió la pasada campaña después de un mal inicio y, lo importante, es mantener el ritmo una vez lo consigan para pelear por los títulos hasta el final.