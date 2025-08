Carlos Sainz: "Ha sido un fin de semana limpio y decente, pero el coche no iba en este circuito"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que ha terminado decimocuarto en el Gran Premio de Hungría, ha asegurado que este ha sido un fin de semana "limpio y decente", pero en un Circuito de Hungaroring en el que el coche "no iba", además de afirmar que si hubiesen ido a una parada en lugar de a dos quizás hubiesen "acabado decimoterceros", pero no más.

"Hemos hecho lo que hemos podido, empezando con la 'soft' para ver si sonaba la flauta en la primera vuelta, y yendo a dos paradas. El circuito parecía Mónaco, la cosa más segura y lo que te iba a llevar a los puntos igual era ir a una parada, pero si hubiésemos ido a una parada hubiésemos acabado decimoterceros. Hemos acabado decimocuartos por un incidente con Gasly, pero si no llega a ser por eso tampoco nos hubiese cambiado mucho la vida. Fin de semana limpio, decente, pero en un circuito en el que, desgraciadamente, el coche no iba", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, insistió en que "si te clasificas decimotercero es porque estás para hacer decimotercero". "No es que de repente vayamos a encontrar décimas que nos permitan luchar por los puntos", dijo, antes de hablar de su estrategia a dos paradas. "Una o dos paradas no hubiésemos remontado, así que tampoco me preocupa mucho. Gasly se ha ido largo la curva 2 y me ha mandado fuera y he perdido la posición con Hulkenberg, que hubiese sido el decimotercer puesto que creo que merecíamos hoy, pero no más que eso", indicó.

Por otra parte, reconoció que "ya toca" pensar en el parón estival. "Ha sido una primera mitad de temporada muy dura con muchos altibajos, con más bajos que altis. Este fin de semana demuestra que cuando no nos pasan cosas voy rápido con el coche. En los fines de semana en los que había muchos puntos que coger no hemos estado ahí, y eso nos ha costado mucho en esta primera mitad", subrayó.

"Estoy seguro de que en los circuitos que nos vayan bien en la segunda mitad de temporada estaremos ahí; es donde va a haber que maximizar. Desgraciadamente, tenemos un coche que va muy bien en algunos circuitos y peor en otros", concluyó.