Andy McDougall da pistas sobre la posible boda de su exmarido, Pelayo Díaz: "En breve hay anillo"

Andy McDougall, expareja del conocido influencer y estilista Pelayo Díaz, ha sorprendido en las últimas horas al dejar caer que podría haber campanas de boda en el horizonte. Momentos antes de entrar al concierto de Aitana en Madrid, el diseñador argentino se mostró confiado respecto al futuro sentimental de su exmarido y su actual pareja: "Yo creo que sí. En breve le darán el anillo o lo dará él y tenemos boda próximamente", aseguraba con naturalidad y una amplia sonrisa.

Lejos de cualquier rumor de distanciamiento tras la ruptura, Andy quiso dejar claro al equipo de Europa Press que mantiene una estupenda relación tanto con el diseñador como con su novio. "Sí, me llevo muy bien. Es lo más divino. Me cae súper, así que sí", destacó, subrayando el buen rollo y la cordialidad que existe entre todos, a pesar del paso del tiempo y las nuevas etapas sentimentales.

El estilista y socialité Pelayo Díaz, que comenzó su relación con su actual pareja tras su ruptura con Andy en 2022, ha mantenido su vida privada algo más discreta últimamente, aunque no ha ocultado los planes de futuro junto a su novio en sus redes sociales. Ambos han compartido viajes, eventos y momentos personales, ganándose el cariño de sus seguidores, y alimentando los rumores de compromiso desde hace meses. Estas declaraciones de Andy McDougall parecen confirmar que el círculo cercano de la pareja comparte esa sensación de inminente boda.

Andy, por su parte, disfrutó del segundo concierto de Aitana en el Estadio Metropolitano de Madrid, un evento que reunió a celebridades e influencers nacionales e internacionales. Aunque confesó que no es precisamente un fan incondicional de la artista, sí reconoció el impacto de sus shows: "No soy tan fan pero me parece que el show hay que venir a verlo, por las cosas que vi en las redes, dije tengo que estar acá. Es la primera vez, espero que no sea la última", contó, reconociendo el fenómeno mediático en torno a la cantante y el ambiente único que se vive durante sus directos.