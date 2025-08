31/07/2025 Aitana y la "indirecta" que hace temblar a Sebastián Yatra en pleno concierto con Amaral. El segundo concierto consecutivo de Aitana en el Estadio Metropolitano de Madrid dejó uno de los momentazos de la temporada musical: la reaparición de Amaral sobre el escenario para cumplir uno de los sueños confesos de la cantante catalana. Aitana, visiblemente emocionada, compartía tablas con Eva y Juan para interpretar "Marta, Sebas, Guille y los demás", la mítica canción de Amaral que puso al público en pie y que llevaba tiempo deseando cantar junto a ellos. "Os quiero muchísimo, gracias de corazón, les dije que si podían venir hace mucho tiempo, son los mejores, os admiro muchísimo", declaró la cantante nada más acabar la actuación, visiblemente agradecida y feliz por haberlo hecho realidad en pleno fin de gira. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Pero no fue sólo la colaboración el tema de conversación del concierto. Mientras Amaral cantaba el mítico "Sebas se marchó de vuelta a Buenos Aires", las cámaras enfocaron a Aitana bailando en la pantalla gigante, con unos gestos espontáneos y expresivos que pronto se viralizaron en redes. Muchos fans no tardaron en ver ahí una indirecta -más o menos intencionada- hacia su ex, Sebastián Yatra, especialmente por la coincidencia del nombre y la reciente ruptura de ambos artistas. Aunque la artista no se ha pronunciado sobre este gesto, los vídeos del momento han corrido como la pólvora y ya están dando mucho de qué hablar entre los seguidores de la cantante y los amantes de las teorías en redes sociales.

La cita fue, además, una noche de agradecimientos y sorpresas. Después de compartir escenario con artistas como Amaia, Ana Guerra, David Bisbal o Hombres G en fechas anteriores, Aitana tiró la casa por la ventana en este esperado concierto final de "Metamorfosis", rodeándose de Amaral en el momento más emotivo y aplaudido de la velada.