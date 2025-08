El PP pide a Sánchez que "reflexione" y dé "un paso al lado": "Si algo representa al PSOE es la corrupción"

24/06/2025 El diputado del PP Jaime Miguel de los Santos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2025, en Madrid (España). El Congreso de los diputados celebra hoy el último pleno ordinario de sesiones antes del parón estival. Entre otros temas, en la Cámara baja se debate hoy una proposición del PP para reformar el Reglamento del Congreso, también la proposición de ley del PSOE para modificar el Código Penal y penalizar las terapias de conversión que buscan eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "reflexione" en las vacaciones y dé "un paso al lado".

"Arrancamos agosto con el diario 'The Economist' reclamándole al presidente Sánchez que dé un paso al lado o que dimita de sus responsabilidades de presidente del Gobierno de España", ha subrayado De los Santos, este sábado en declaraciones a los medios.

De los Santos ha afeado que "hace menos de una semana" era el propio Sánchez "el que utilizaba esta cabecera inglesa para poner de manifiesto sus grandes logros en materia económica".

Ahora, según ha indicado, "sirve a todos" para "reivindicar lo que fueron las políticas del gobierno de Mariano Rajoy" y "también para reclamar una vez más" a Sánchez "que dé un paso al lado, que le devuelva la palabra a los españoles para, en unas elecciones generales adelantadas, poder devolver a este país a la senda de la normalidad".

De los Santos ha señalado que "lo que persigue cualquier democracia" es "respeto a las instituciones y un Gobierno que no esté asolado por la corrupción". "Si algo representa al Gobierno de Pedro Sánchez y también al Partido Socialista es la corrupción", ha lamentado.

En concreto, ha precisado que, en estos momentos "sus dos hombres fuertes en el partido y en el Gobierno" están "uno en la cárcel y otro sin poder salir de España porque la justicia le ha retirado el pasaporte". "Y aun así, él sigue mirando para otro lado", ha criticado.

Por ello, desde el Partido Popular piden a Sánchez "que reflexione" durante "sus días de descanso" sobre "lo que significa gobernar un país como España y hasta qué punto ha erosionado la política y la democracia" con "sus ataques constantes a los jueces, con su ninguneo permanente a la soberanía nacional --porque no llevar leyes a las Cortes generales es reírse de la soberanía nacional-- y haciendo de su ejecutivo una mentira".

FALSIFICACIÓN DE TÍTULOS

Por otro lado, sobre la falsificación de títulos, De los Santos ha pedido "no pretender pasar por la misma cuestión a quien se equivoca e infla su currículum con quien falsifica un documento" y ha criticado a la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, por estar "dando aplausos" a José María Ángel, que ha dimitido como comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, tras la investigación por la presunta falsificación de un título, y al que el PP pide que devuelva "todo el dinero que ha percibido".

De los Santos considera que defender a Ángel es hacer "un flaco favor a la democracia" y se ha preguntado qué ejemplo se está dando a los jóvenes y a los universitarios. "Lo que queda claro es que en el gobierno de Pedro Sánchez no hay ni una sola persona que respete a las instituciones ni que defienda la democracia", ha insistido.

Preguntado por las acusaciones de "racismo" al ayuntamiento de Pozuelo por el cierre del centro de migrantes del municipio madrileño --donde el Gobierno proponía trasladar a 400 menores migrantes solicitantes de asilo--, De los Santos ha defendido a Ayuso y a la alcaldesa de Pozuelo.

"No hay más racista que en el Gobierno de España se dé por bueno que dos comunidades autónomas como son Cataluña y Euskadi no formen parte del reparto de los menores no acompañados y por más que desde el Gobierno central, la delegación del Gobierno o el propio ministro Torres quieran señalar al PP de Madrid, a su presidenta o a la alcaldesa de Pozuelo como racistas. No", ha subrayado De los Santos.

A su juicio, "la inmigración no es un problema de los inmigrantes" sino "de la gestión de los flujos migratorios" y eso, según ha añadido, "es una competencia que le corresponde única y exclusivamente al gobierno central".

"Casi siete años después de gobierno nefasto de Pedro Sánchez no se ha dado ni un solo paso en lo que se refiere a las políticas migratorias, al contrario, lo que se ha hecho es de alguna manera dar carta blanca a esas mafias que trafican desgraciadamente con los dramas de tantos hombres y tantas mujeres", ha subrayado.