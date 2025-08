Yihad Islámica difunde un segundo vídeo de un rehén secuestrado en Gaza

19/12/2023 December 19, 2023, Jerusalem, Israel: Poster shows hostage ROM BRASLAVSKI (19) held by Hamas since Oct 7. Online Forum 'BRING THEM HOME NOW' is demanding the safe return of all citizens who have been taken hostage by Hamas. The Forum is volunteer based and focused on bringing the hostages back home to their families. Israel's war with Hamas in Gaza was triggered by the Hamas terror onslaught on October 7, when thousands of Hamas-led terrorists poured into Israel from the land, air and sea, launching the deadliest attack in Israel's history. Hamas rampaged across more than 20 communities in southern Israel, killing more than 1,200 people, most of them civilians massacred in their homes and at a music festival, and seizing some 240 hostages. POLITICA Europa Press/Contacto/Bring Them Home Now

El ala militar de Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds, ha difundido este jueves un vídeo de Rom Braslavski, que fue secuestrado por las milicias palestinas en el festival de música Nova durante los ataques del 7 de octubre, el segundo que publica de este rehén desde el pasado mes de abril.

En el vídeo difundido por la milicia palestina, Braslavski, de 21 años y procedente de Jerusalén, parece estar llorando. El joven aparece demacrado y muy pálido en la grabación de seis minutos de duración que el grupo dice haber tomado "días antes de perder contacto con" él.

Como en la ocasión anterior, el rehén pide al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que logre su liberación, del que ahora dice "es responsable de" su deterioro, según ha recogido 'Filastin', diario afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"No como ni bebo. Por favor, traigan comida, porque me muero de hambre (...) Me temo que no saldré vivo de Gaza", agrega.

La familia de Braslavski ha señalado a través del Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos que se encuentran "profundamente conmocionados" y ha lamentado que "la gente habla mucho de lo que está pasando en Gaza".

"Yo pregunto a todos los que hablan del hambre: ¿Han visto a nuestro Rom? No recibe comida ni medicinas. Simplemente está allí olvidado", han denunciado, al tiempo que han subrayado que "Rom es un ejemplo para todos los rehenes. Todos deben ser traídos a casa ahora".

Braslavski es uno de los 49 rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023, que siguen en Gaza. Las autoridades israelíes estiman que al menos 20 de ellos siguen con vida.