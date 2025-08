Suso Álvarez y Marieta: así hablaban hace un mes de una posible boda

31/07/2025 SUSO ÁLVAREZ Y MARIETA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Suso Álvarez y Marieta sorprendían este miércoles a su comunidad de seguidores en redes sociales anunciando su compromiso matrimonial después de un año de relación. La pareja, consolidada como una de las más queridas de la televisión española, lo ha contado con un emotivo vídeo grabado frente al mar durante el atardecer.

El colaborador de televisión se arrodillaba y le pedía matrimonio a su pareja, quien, visiblemente emocionada entre lágrimas le respondía con un 'Sí' de inmediato... y es que la influencer tenía muchas ganas de sellar su amor.

Fue el pasado mes de junio cuando la pareja atendía a los micrófonos de Europa Press en un photocall y confesaban que de momento no tenían planeado pasar por el altar, pero que sí tenían en mente hacerlo a largo plazo.

"Me encanta porque cada vez que vamos a un sitio me dice, 'cariño, este sitio es perfecto y súper bonito para que me pidan matrimonio', en cualquier sitio. Hemos ido a París... Voy a comprar al supermercado y le digo, hasta este es buen momento, pero bueno", bromeaba Suso hace más de un mes.

Por su parte, Marieta explicaba que "estamos disfrutando de nuestro noviazgo, nos lo estamos pasando muy bien, tenemos todo el año por delante" y aclaraba que esos comentarios los hacía de broma porque "no tengo ninguna prisa".

Además, Marieta demostraba lo enamorada que está de Suso asegurando que "sé que voy a estar con él toda la vida y con eso me doy por casada.. y ser mamá pronto también, o bueno, para eso tampoco hace falta una boda".