Tras su reaparición pública, Rodolfo Sancho aseguraba encontrarse "muy bien"

Alejado del foco mediático durante meses, Rodolfo Sancho reaparecía ante las cámaras este martes, 29 de julio, en la alfombra roja del estreno de 'Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata', una película en la que participa su hermano y cuyo director, Miguel Angel Lamata, es amigo suyo.

En medio de una gran expectación, el actor volvía a cumplir con sus compromisos profesionales mientras su hijo sigue cumpliendo con la cadena perpetua que le fue impuesta tras el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia.

Allí, el actor aseguraba encontrarse "muy bien" y, parco en palabras, comentaba que "todo va mejor". "Hay que seguir, hay que seguir, derecho y obligación de seguir" reconocía sobre los motivos de su reaparición pública asegurando que no estaba nervioso después de tantos meses ausente: "No, no, para nada".

Cuando abandonó el evento, el actor prefirió no opinar sobre las memorias que estaría escribiendo su hijo en Tailandia y tampoco sobre todas las informaciones que están surgiendo sobre la rutina de su hijo en prisión. Eso sí, cuando le preguntaban qué tal el estreno de la película a la que había acudido, sí que confirmaba que "muy bien".