Terelu Campos, sus primeras palabras tras la exlusiva: "Todo el mundo necesita besos y abrazos"

31/07/2025 TERELU CAMPOS SALE DEL TEATRO DE BENALMÁDENA TRAS SU OBRA 'SANTA LOLA'. Tan solo unas horas después de protagonizar su posado de verano en la portada de la revista Lecturas, Terelu Campos volvía a subirse al escenario en esta ocasión del teatro de Benalmádena para meterse de nuevo en el papel de 'Santa Lola' de la mano de César Lucendo. A pesar de algunos problemas técnicos y de sonido que hicieron que la obra comenzara con retraso, Terelu acababa con la ovación del público que no dudaba en ponerse en pie para mostrarle a la presentadoa su satisfacción.

"Yo no he actuado nunca al aire libre, ¿sabes? Y probablemente no actúe nunca más al aire libre, porque al final es una trabajera importante" reconocía la propia Terelu sobre los problemasa de sonio tan solo unos minutos después de acabar la obra. "Lola es un personaje, no tengo nada que ver. Tengo muchos más años que Lola, ¿entiendes? No me voy a casar y no estoy de despedida de soltera. O sea, tengo cero patatero" dejaba muy claro sobre si existe alguna coincidencia entre el personaje que interpreta y ella.

Centrada en la preparación de este pase, Terelu confesaba ante los micrófonos de Europa Press que no había tenido tiempo de ver la revista en la que un año más había posado en traje de baño: "No me ha dado tiempo. He visto lo que es la foto en Instagram de la revista, pero no me ha dado tiempo a disculparme. Ya mañana intentaré tenerla, es que no me ha dado tiempo ni físicamente". Además, aclaraba sus palabras del titular en el que asegura que echa de menos los besos y abrazos de un hombre: "Todo el mundo necesita besos y abrazos".

A pesar de todos los contratiempos, Terelu se marchaba del teatro entre muestras de cariño y admiración por parte de los asistentes a la obra que reconocieron el gran trabajo hecho por la presentadora de televisión sobre las tablas.