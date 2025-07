Terelu Campos sobre la participación de Carlo Costanzia y Mar Flores en un concurso: "Yo apuesto por mi familia siempre"

31/07/2025 Terelu Campos sale del Teatro de Benalmádena EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Demostrando que la relación con su hija Alejandra Rubio y su yerno Carlo Costanzia es maravillosa a pesar de todo lo que se está diciendo, Terelu Campos aprovechaba las cámaras de Europa Press para explicar los motivos por los que su hija no había acudido a la obra de 'Santa Lola' en Benalmádena estando en Málaga. "Hombre, pobrecitos, para tres días que vienen con su bebé. Algo que yo les he dicho. Que no, no. Habéis ido a Valladolid, al estreno, que era lo más importante, y no. No. Vienen cuatro días los pobres" dejaba muy claro Terelu despejando cualquier duda.

Consciente del nuevo proyecto televisivo de Carlo Costanzia junto a su madre Mar Flores, la presentadora reconocía que ella ya sabía algo al respecto: "Lo he visto, lo he visto en Instagram. Bueno, sabía que habían hecho el casting". Además, aprovechaba la ocasión para animar a Carlo y a Mar asegurando que les apoyará en su paso por el reality: "Yo creo que Carlo tiene un buen gusto y Mar también. Yo apuesto por mi familia siempre".

Consciente de que no ha estado presente como abuela todo lo que le hubiera gustado este año por motivos profesionales, Terelu reconocía: "Cariño, nace mi nieto. Me voy dos veces a Supervivientes". En cuanto a las palabras de su hermana Carmen Borrego asegurando que ella es mucho mejor abuela, Terelu prefería no entrar en nuevas guerras: "Es que no he visto nada. Os prometo que, os lo he dicho antes, es que, ¿de verdad creéis que a mí me ha dado la vida hoy para ver algo? Que yo estoy muerta en vida cuando hago teatro".