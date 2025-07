Square Enix presenta The Aventures of Elliot: The Millennium Tales y anuncia una nueva entrega de Octopath Traveler 0

Square Enix ha aprovechado su paso por el Nintendo Direct de este jueves para presentar su un nuevo videojuego de acción RPG, The Aventures of Elliot: The Millennium Tales, que ofrece un estilo HD-2 y un aventurero que deberá salvar la humanidad como personaje principal, además de anunciar una nueva entrega de Octopath Traveler 0, que llegará el 4 de diciembre para Nintendo Switch y Switch 2.

En el marco de su último evento Nintendo Direct: Partner Showcase, la compañía japonesa de videojuegos ha dado a conocer las últimas novedades de videojuegos de terceros que llegarán a sus consolas, tanto a la Nintendo Switch como a la Nintendo Switch 2, durante este 2025 y el próximo año 2026.

En este sentido, la presentación ha arrancado de la mano de Capcom, que ha presentado su nueva entrega Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, que llegará en 2026 para expandir la saga de forma exclusiva en Switch 2, y en el que los usuarios podrán explorar y pelear, como el último Rider de Rathalos.

Bandai Namco también ha contado con novedades, de la mano de un nuevo juego de la saga Katamari, Once Upon a Katamari, en el que los jugadores podrán viajar a distintas épocas, como el Jurásico o la Edad del Hielo, para recoger objetos al rodar su Katamari. En este caso, se pondrá a disposición de los jugadores el 24 de octubre.

Sin embargo, Square Enix ha tenido una participación relevante durante el evento, dado que ha dado a conocer su nuevo videojuego de acción RPG, The Aventures of Elliot: The Millennium Tales, una historia representada con gráficos HD-2D, que contará con el aventurero Elliot como protagonista, quien deberá salvar la humanidad de las bestias en Philabieldia.

En esta historia, que llegará en 2026 para Nintendo Switch 2, el protagonista contará con la ayuda de otros héroes y del hada llamada Faie, con quienes deberá combatir en tiempo real con múltiples armas y hechizos.

Además de este nuevo juego, Square Enix también ha presentado Octopath Traveler 0, una nueva entrega de la saga de JRPG que estará disponible el 4 de diciembre de este año para Nintendo Switch y Switch 2.

En este caso, se trata de una aventura que cuenta los orígenes de la historia del mundo Orsterra, y también incluye combates por turnos, acciones de exploración, diálogos y una historia de fantasía.

Otra de las novedades del Nintendo Direct ha sido el nuevo título de Ubisoft, Just Dance 2026 Edition, una nueva entrega en la que los jugadores podrán bailar con familia y amigos con hasta 40 canciones nuevas, desde Houdini de Dua Lipa, hasta Hung Up de Madonna o Counting Stars de OneRepublic. También incluirá un nuevo Modo Party y llegará a Nintendo Switch el 14 de octubre.

Asimismo, también se ha confirmado la llegada del juego de lucha Dragon Ball: Sparking! Zero el 14 de noviembre para ambas versiones de la consola Nintendo Switch. En el caso de la Switch 2, se podrán utilizar movimientos nuevos utilizando los Joy-Con 2.

De la misma forma, el remake Persona 3 Reload, también llegará a Nintendo Switch 2 el 23 de octubre y Apex Legends contará con versión para Switch 2 el próximo 5 de agosto. Igualmente, Star Wars Outlaws y Cronos: The New Dawn, serán otros dos títulos disponibles en esta consola, a partir del 4 y 5 de septiembre, respectivamente.

Además de todo ello, se han mostrado nuevas imágenes de la tercera entrega de Hyrule Warriors: La era del destierro, que se lanzará el 2 de abril de 2026. Nintendo ha presentado igualmente un título simulador de fogatas, Chilling by de Fire, que ya está disponible para Switch 2 y en el que los usuarios deberán idear la mejor estructura para crear su propia hoguera.

SEGA también ha participado en el evento con Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2, que se lanzarán para Nintendo Switch 2 el 13 de noviembre de este año. Igualmente, se ha confirmado la llegada de Pac-Man World 2 Re-PAC a Nintendo Switch y Switch 2 el 26 de septiembre. Y se ha mostrado el primer trailer de EA Sports FC 26, así como el trailer de EA SPORTS Madden NFL 26, que se lanzará el 14 de agosto.

Nintendo también ha contado con otros títulos como el juego de disparos Borderlands 4, que estará disponible para la Switch 2 el tres de octubre; Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - Nintendo Switch 2 Editon, que ya está disponible para todos los usuarios; y Hello Kitty Island Adventure - Wheatflour Wonderland, previsto para otoño de este año.

Siguiendo esta línea, se ha anunciado igualmente el título de acción con artes ninja SHINOBI: Art of Vengeance, que llegará el 29 de agosto; el juego de baloncesto de tres contra tres NBA BOUNCE, previsto para el 26 de septiembre; y la emotiva aventura Goodnight Universe, que estará disponible para ambas consolas el 11 de noviembre.