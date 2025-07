Miguel Ángel Muñoz recuerda su paso por el Real Madrid

Rodolfo Sancho no fue el único que reapareció este martes, 29 de julio, ante los medios de comunicación, también lo hizo Miguel Ángel Muñoz, al que llevábamos un tiempo sin ver. Fue en la alfombra roja del estreno de 'Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata' cuando pudimos hablar con el actor.

Allí, Muñoz se reencontró con Rodolfo y protagonizó un emotivo abrazo que reflejó la buena relación que existe entre ellos y, quizás, el tiempo que llevaban sin verse debido a los duros momentos que ha vivido el padre de Daniel Sancho.

Siempre sorprendiendo a la prensa, Miguel Ángel recordó cómo fue pertenecer al equipo de fútbol el Real Madrid: "Jugué en el club -digo el club porque acabo de saludar a Guti en las categorías inferiores del Real Madrid- y estuve un año en el torneo social entrenando en la antigua ciudad deportiva".

Melancólico, el actor reconocía que "el deporte que más he practicado durante toda mi vida ha sido el fútbol" y que sigue practicándolo porque "soy muy inquieto, pero donde más he jugado ha sido en campos de tierra, de césped artificial, de hierba y me encanta".

Por eso, desvelaba que "al haberme metido en la piel del entrenador de los 'Futbolísimos' ha habido una parte de trabajo de actor que no he tenido que hacer porque para mí ser mister de un equipo de fútbol es sencillo".