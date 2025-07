Díaz rechaza la extensión del calendario nuclear y Aagesen se abre a una eventual revisión con determinadas condiciones

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recalcado que no va a permitir una extensión de la vida útil de las centrales nucleares que, a su juicio, "camina en dirección contraria al proyecto de transición ecológica del Gobierno".

"Aumentar la extensión de la vida útil de las nucleares camina en dirección contraria al proyecto de transición ecológica del gobierno de España y del despliegue de energías renovables. Hace años que España tiene este debate cerrado y los plazos de cierre son muy claros. No vamos a permitirlo", ha señalado en un mensaje en la red social Bluesky.

Fuentes de la vicepresidencia segunda han añadido que "no tiene ningún sentido volver a abrir (el debate sobre el cierre nuclear) ante la urgencia de acometer una transición ecológica justa". Asimismo, se han referido al apagón del 28 de abril y han destacado que la energía nuclear no es una energía "flexible" y por lo tanto no constituye "ninguna solución" a los problemas derivados de éste.

Además, han advertido de que alargar la vida útil de las nucleares significa no dejar espacio suficiente para el "imprescindible" despliegue de las energías renovables en España. En este sentido, han recordado que el país está siendo "uno de los líderes mundiales en la transición energetica con excelentes resultados económicos y de creación de empleo".

Por esta parte, también han recalcado que el alargamiento del calendario de cierre significa incumplir los compromisos adquiridos con inversores en renovables que han tomado decisiones en base a un calendario acordado y hacer aún más grande la ya muy difícil problemática del almacenamiento de los residuos nucleares.

"Por todo ello, y en cumplimiento del acuerdo de gobierno de coalición, la vicepresidencia segunda recuerda que el calendario actual de cierre debe mantenerse tal y como se acordó", han finalizado.

El pasado mes de junio, Endesa e Iberdrola presentaron por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. Según informa este jueves 'El País', la ministra del ramo, Sara Aagesen, respondió también por misiva a ambas compañías a la propuesta y se abría a una eventual revisión del calendario nuclear, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Fuentes ministeriales reconocieron que el gabinete dirigido por Sara Aagesen trasladó por carta a Endesa e Iberdrola la posición del Gobierno, que pasa por marcar como líneas rojas para tramitar una petición formal que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

Para el Ministerio la carta de las dos grandes eléctricas del país es "una declaración de intenciones, en ningún caso una petición formal, que plantea modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas".

Por ello, considera que el planteamiento de las dos empresas "no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal".