La Laver Cup de San Francisco sigue tomando forma

La Laver Cup está cerca de conocer a todos los integrantes de la edición que se celebrará en San Francisco (Estados Unidos) del 19 al 21 de septiembre de 2025, después del anunció este miércoles de Casper Ruud en el Equipo Europa, su quinta edición consecutiva.

El tenista noruego, que conquistó su primer título ATP Masters 1000 esta temporada en el Mutua Madrid Open, se une al español Carlos Alcaraz, el alemán Alexander Zverev y el danés Holger Rune, bajo la batuta del capitán Yannick Noah. El equipo europeo tiene pendiente anunciar los dos últimos jugadores.

Ruud debutó en la Laver Cup en la edición de 2021 en Boston y ha sido parte del equipo desde entonces, jugando en Londres (2022), Vancouver (2023) y Berlín (2024), con un récord de 4-2 en la competición. "Me encanta representar a Europa y darlo todo por el continente, no sólo por mi país. El formato de equipo es único, jugando al lado de quienes normalmente son mis rivales y apoyarnos es algo que no se vive a menudo", dijo en ATP.com.

Al otro lado, el Equipo Resto del Mundo estará liderado por primera vez este año por el ocho veces campeón de 'Grand Slam' Andre Agassi. El rojo del resto del mundo, derrotado el año pasado en Berlín, estará representado por los estadounidenses Taylor Fritz, Ben Shelton y Tommy Paul, además del brasileño Joao Fonseca, con dos jugadores que se anunciarán antes del US Open.

La edición de 2025 de la Laver Cup supone la primera vez en la Costa Oeste de Estados Unidos, concretamente en el moderno Chase Center, la casa habitual del siete veces campeón de la NBA Golden State Warriors, así como de Golden State Valkyries de la WNBA. El pabellón será sede de un torneo de tenis por primera vez.