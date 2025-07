El 30% de las personas con miopía ve limitadas sus actividades veraniegas por el uso de gafas o lentillas, según estudio

El 30% de las personas con miopía ve limitadas sus actividades veraniegas por el uso de gafas o lentillas, y este porcentaje se eleva hasta el 40% entre los jóvenes miopes entre 18 y 24 años, según el Estudio de la Visión en España 2025 realizado por Clínica Baviera.

Además, el 72% afirma tener dificultades al acudir a la playa o la piscina ante la visión borrosa de lejos que impide disfrutar del baño, la posibilidad de que la arena, el cloro o la sal irriten los ojos o que se rayen las gafas.

En este sentido, este estudio informa que el 38% de la población española tiene miopía, siendo el defecto visual más común entre la población joven, afectando al 47% de los que tienen entre 18 y 34 años. Así, en verano los miopes se enfrentan a dificultades para disfrutar de las actividades típicas de estos meses.

"El verano es una de las épocas del año con más dificultades para las personas con miopía, aparte de los olvidos, daños o pérdidas de las correcciones visuales, puede ser incómodo estar en la playa o la piscina sin ellas porque no ven de lejos. Pero llevarlas también puede ser bastante incómodo y, en el caso de las lentillas, no es recomendable bañarse con ellas", asegura el oftalmólogo y director médico de Clínica Baviera Valencia, doctor Jorge Navalón. No obstante, más de la mitad de las personas con miopía usuarias de lentillas se bañan con ellas, según los resultados del citado estudio.

Teniendo en cuenta estos datos, el doctor Navalón advierte que "el agua de playas, piscinas, ríos o pantanos puede arrastrar gérmenes o sustancias como el cloro que se pueden adherir a las lentes y provocar infecciones oculares, irritaciones o reacciones alérgicas. Además, el propio contacto con el agua puede dañarlas". En este sentido, sugiere utilizar gafas de natación graduadas como una alternativa para facilitar la visión a personas con problemas visuales.

Otra alternativa sería la cirugía refractiva, el tratamiento que permite a las personas con defectos visuales, como la miopía, desprenderse de ellas. "Con ello logramos una mejora en la calidad de vida del paciente y es una cirugía segura, prácticamente indolora y con muy buenos resultados", afirma el doctor Navalón.

CONSEJOS SOBRE SALUD VISUAL EN VERANO

Para proteger la vista durante el verano, tanto para personas con miopía como para la población en general, la Clínica Baviera aconseja, en primer lugar, protegerse los ojos del sol con gafas homologadas. En este sentido, señalan que es importante considerar el tipo de filtro solar y el color de los cristales más adecuado para cada caso, así como asegurarse de que tengan el marcado 'CE' y el distintivo UV. Asimismo, recuerdan la importancia de mantener las gafas en buen estado e incluso tener un segundo par para tener una solución en caso de pérdida o rotura.

Por otro lado, aconsejan mantener una correcta hidratación ocular mediante lágrimas artificiales, que ayudará a recuperar la superficie ocular expuesta a irritantes como el cloro. Además, es importante realizar una limpieza y mantenimiento adecuados de las lentillas y llevar siempre un estuche con líquido para poder quitarlas o limpiarlas en caso de necesidad.

Igualmente, advierten del riesgo de bañarse con lentillas, ya que pueden actuar como reservorios de virus y bacterias y facilitar que se produzcan infecciones. Así, recomiendan no introducir la cabeza debajo del agua para evitar que determinadas sustancias entren en contacto con los ojos, pero, en caso de hacerlo, emplear gafas de natación, convenientemente graduadas.

Asimismo, señalan que antes de las vacaciones conviene realizar una revisión visual para asegurar el buen estado de nuestra vista o, si se llevan gafas, confirmar que tengan la graduación adecuada, sobre todo si se van a realizar largos desplazamientos en coche.

Por último, aconsejan reducir la exposición directa al aire acondicionado para evitar la sequedad ocular, sobre todo si se es usuario de lentillas. En este sentido, ayudarán las lágrimas y el parpadeo frecuente en este tipo de ambientes.