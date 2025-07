Arturo Valls apoya públicamente a Rodolfo Sancho en su reaparición mediática

29/07/2025 Arturo Valls durante el estreno de la nueva película 'Los Futbolísmos 2. El misterio del tesoro pirata', una nueva entrega de la saga basada en las novelas infantiles, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Arturo Valls fue uno de los rostros conocidos que acudió este martes, 29 de julio, al estreno de 'Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata' y allí, sin esperárselo, coincidió con Rodolfo Sancho tras meses alejado del foco mediático debido a la delicada situación que atraviesa su familia.

El presentador de televisión no sabía que coincidiría con él y cuando se enteró por la prensa de que había acudido, reaccionó con sorpresa: "¿Aquí? Ah, no sabía, no tenía ni idea", afirmaba ante las cámaras.

Tras estas declaraciones, Arturo confesaba que "no queda otra" que seguir adelante a pesar de que "las circunstancias son las que son", pero entendía que Rodolfo "tiene que seguir" con sus compromisos profesionales.

Por otro lado, le preguntaban si apoyaría a su hijo si en un futuro quisiera dedicarse el mundo de la interpretación y confesaba que "sí, si le gusta, lo disfruta y lo vive con tranquilidad, que no se obsesiona ni con la fama, ni con lo que supone, sí", pero dejaba claro que "no es algo a lo que le voy a empujar".