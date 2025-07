Rodolfo Sancho reaparece ante las cámaras dos años después del momento que paralizó su vida

Después de muchos meses de ausencia del foco mediático en los que ha estado completamente entregado a la defensa de su hijo Daniel Sancho, Rodolfo Sancho ha reparecido ante las cámaras retomando su faceta de actor y apoyando a los compañeros de profesión en una alfombra roja cuando se cumplen dos años del momento que paralizó su vida. En esta ocasión el actor acudía al estreno de 'Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata', una película en la que participa su hermano y cuyo director, Miguel Angel Lamata, es amigo suyo.

En medio de una gran expectación, el actor volvía a cumplir con sus compromisos profesionales mientras su hijo sigue cumpliendo con la cadena perpetua que le fue impuesta tras el asesinato y posterior descuaratizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia.

Con una sonrisa en el rostro, pero escueto en palabras, Rodolfo contestaba algunas de las preguntas de la prensa sobre la película, pero evitaba entrar en temas personales para no robarle el protagonismo al reparto de la película. "Muy bien, gracias" se limitaba a decir sobre su situación personal y familiar reconociendo que poco a poco "todo va mejor". "Hay que seguir, hay que seguir, derecho y obligación de seguir" reconocía sobre los motivos de su reaparición pública asegurando que no estaba nervioso después de tantos meses ausente: "No, no, para nada".