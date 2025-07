Al menos 16 muertos y 95 heridos por un ataque de Rusia sobre una cárcel en la provincia de Zaporiyia

Al menos 16 personas han muerto y unas 95 han resultado heridas como consecuencia de un ataque durante la noche de las fuerzas rusas sobre una cárcel situada en la provincia ucraniana de Zaporiyia.

El último balance ofrecido por el Ministerio de Justicia ha detallado que el ataque ocurrió media hora antes de la medianoche sobre la cárcel de Belenkivska, utilizando para ello bombas aéreas planeadoras, que destruyeron una parte de las instalaciones, si bien no el perímetro, por lo que no existe riesgo de fuga.

Del casi medio centenar de heridos, 44 han tenido que ser hospitalizados. El resto han sido atendidos en el lugar de los hechos.

"Este ataque demuestra una vez más una grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de las Fuerzas Armadas rusas. El bombardeo de infraestructura civil, en particular de instituciones penitenciarias, se considera un crimen de guerra", ha denunciado el Ministerio de Justicia en un mensaje en Telegram

Las bombas planeadoras son un tipo de proyectil de corto vuelo y alcance que deja a las defensas aéreas ucranianas pocas posibilidades de responder, mientras que los cazas se mantienen fuera del radar.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que este ataque contra la prisión ha sido "deliberado, intencional, no accidental" y ha afeado a Rusia que no ignorara el objetivo, pues no eran más que "civiles en ese centro".

Zelenski ha lamentado que esta nueva ola de ataques --que en las últimas 24 horas ha dejado 22 muertos y unos 85 heridos-- ha tenido lugar mientras desde Estados Unidos han vuelto a mostrar su enfado con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien vuelve a negarse a firmar un alto el fuego.

"Todo esto demuestra que Moscú merece sanciones y presiones muy duras, verdaderamente dolorosas (...) Debe ser obligada a detener la matanza", ha instado el presidente ucraniano. Todos quieren la paz "excepto Rusia", ha dicho.

OLA DE ATAQUES NOCTURNOS POR TODA UCRANIA

Por otro lado, se han registrado al menos otras seis víctimas mortales, además de varios heridos más a causa de esta ola de ataques rusos lanzados durante la pasada noche en lugares como Kamianske, Nikopol y Sinelnikove --en la región de Dnipropetrovsk--, así como en Járkov, donde ha muerto siete personas.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha informado de los proyectiles han estado cayendo sobre al menos nueve localidades, entre ellas Kupiansk y Derhachí, donde se han registrado el primer par de víctimas mortales.

Alrededor de las 18:38 horas, hora local, se ha registrado un nuevo ataque ruso sobre la aldea de Novoplatonivka, la localidad de Borivska, que se ha salado con otras cinco personas más muertas y tres heridos.

Zelenski ha cifrado en 73 las ciudades y pueblos ucranianos atacados por Rusia en el último día. Kiev lleva varios meses alertando a sus socios occidentales de que el ritmo y la intensidad de los ataques rusos se ha intensificado hasta el punto de emplear cientos de proyectiles aéreos en una sola noche.

Las autoridades ucranianas no han cesado en sus demandas de armamento, defensa aéreas y financiación para su propia industria armamentística, especialmente para desarrollar sus propios drones, cuya capacidad destructiva es aún bastante menor en comparación con fabricados por Rusia.