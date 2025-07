La Fiscalía Antiterrorista de Francia pide una nueva orden de arresto contra Bashar al Assad

22/10/2019 Bashar al Assad con militares sirios en una imagen de archivo. POLITICA INTERNACIONAL -/Syrian Presidency/dpa

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) de Francia ha solicitado este lunes una nueva orden de arresto internacional contra el expresidente sirio Bashar al Assad por su supuesta complicidad en la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad por los ataques con armas químicas perpetrados en agosto de 2013 en Ghuta Oriental.

La medida queda ahora en manos de los magistrados, que deberán decidir si proceder con esta orden de detención o no, según informaciones recogidas por el diario francés 'Le Figaro'.

La decisión de estos fiscales llega pocos días después de que el Tribunal de Casación de Francia, la más alta instancia judicial del país, anulara la orden de arresto emitida en 2023 contra el expresidente sirio al considerar que ninguna excepción puede levantar la inmunidad personal de un jefe de Estado en funciones.

La PNAT afirma, no obstante, que Al Assad no cuenta con la inmunidad que otorga el cargo dado que no desempeña las funciones de presidente desde que fue derrocado en diciembre de 2024.

Los ataques por los que se solicita su detención tuvieron lugar en agosto de 2013 y provocaron cientos de muertos, si bien no existe un balance claro de víctimas. Los expertos sí confirmaron el uso de gas sarín, prohibido por el Derecho Internacional, y aunque el régimen de Al Assad nunca ha reconocido la autoría, sí lo entendieron así potencias como Estados Unidos o la Unión Europea. El Gobierno sirio, por su parte, apuntó a los rebeldes como responsables del incidente.

Tanto en Ghuta Oriental como en otros lugares donde también se registraron crímenes similares, entre ellos Duma y Adra, el patrón era similar, ya que se trataba de zonas controladas por fuerzas opositoras al régimen de Al Assad.