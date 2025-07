Guardiola: "Sé que después del City voy a parar, más que decidido"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado en una entrevista concedida a GQ Hype España, recogida por Europa Press, que su futuro como técnico pasa por un parón una vez finalice su etapa en el club inglés, algo que tiene "más que decidido".

"El tiempo que voy a parar no lo sé, un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, no lo sé. Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo. Está más que decidido", explicó el de Santpedor.

"¿Que hay gente esperando que fracase? Sí, sí, seguro. Y encantado de recibirles. Encantado. Eso te da energía. En la competición necesitas de gente que te diga: '¿Sí? Ya verás", añadió, en este sentido.

En la entrevista, el técnico catalán también recuerda cómo decidió poner fin a su carrera como futbolista. "Mi carrera paró cuando mi cabeza dijo basta. Podría haberla prolongado, pero mi cabeza dijo: 'Ya estoy cansado, ya no me da más'". Una decisión que repitió cuando optó por salir del Barça tras su exitosa etapa como entrenador. "Cuando lo quieres forzar demasiado, las cosas ya no van", señaló.

Guardiola reconoce que la última temporada en el City fue "difícil", con una racha de "13 o 14 partidos sin ganar". "Eso era... No había pasado nunca. Pero te pone en tu sitio. Debería haber movido a más jugadores", manifestó.

Sobre el reto de gestionar un vestuario, señaló que el conflicto es inevitable. "Tengo 23 jugadores y escojo a once cada tres días. Los once siguientes sienten que no los quiero, y es todo lo contrario. Pero tampoco juegan, y tampoco juegan. ¿Cómo no va a haber conflictos? Imposible", apuntó.

En cuanto a Lamine Yamal, estrella de su exquipo, aseguró que la joven promesa del FC Barcelona debe hacer su carrera. "Cuando lleve quince años jugando diremos si es mejor o peor. Ya el hecho de que lo comparen con Messi son palabras mayores. Como si comparan a un pintor con Van Gogh", valoró.

Por otro lado, explicó su implicación en Monarka Clinic, un nuevo proyecto de salud en Barcelona. "Soy un gran inversor de grandes proyectos. Me habló de la clínica, me habló de su proyecto, de las cosas que quiere hacer... Y dije: ¿por qué no? Y aquí estamos", manifestó.